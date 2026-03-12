Auf das Welterbe anstoßen: Besuchen Sie mit der MZ die Glasbläserei Gordiola und das Weingut Can Feliu

Die MZ-Ausflugsreihe „Hinter den Kulissen Mallorcas“ geht am Mittwoch, 25. März, in die dritte Runde – auch diesmal wieder mit einer besonderen Kombination: traditionelle Glasbläserkunst und biodynamischer Weinbau. Erste Station ist die Glasbläserei Gordiola in Algaida, deren Handwerks- kunst 2023 von der UNESCO in die Liste des inmateriellen Weltkulturerbes aufgenommen wurde. Seit über 300 Jahren widmet sich Gordiola der Herstellung kunstvoller Glasobjekte. Bei einer geführten Besichtigung lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Werkstatt kennen und erleben, wie aus orange-glühendem Glas mit ruhiger Hand und viel Erfahrung Formen, Farben und feine Details entstehen. Ergänzt wird der Besuch durch einen Rundgang durch das Museum, das die Geschichte der Glasbläserei auf Mallorca zeigt und den Blick dafür schärft, wie sich Techniken und Stil über die Jahrhunderte entwickelten.

Winzer Carlos Feliu. / Nele Bendgens

Einzige Bodega mit Demeter-Zertifizierung

Danach geht es weiter ins Inselinnere nach Porreres zur Bodega Can Feliu. Eigentümer und Winzer Carlos Feliu gibt Einblicke in die biodynamische Arbeit auf der Finca, die seit 2009 als erste und bislang einzige Bodega und Ölmühle Mallorcas über eine Demeter-Zertifizierung verfügt. Bei einem Rundgang durch die Weinberge erfahren die Teilnehmer, wie hier im Einklang mit natürlichen Kreisläufen gearbeitet wird – und was das für Reben, Olivenbäume und das Ergebnis im Glas bedeutet. Zum Abschluss erwartet die Gruppe eine Verkostung von vier ausgewählten Weinen, begleitet von Tapas und frischen Marktprodukten.