"Nicht nur ein Fest für Andalusier": Die Feria de Abril kehrt nach Mallorca zurück
Sevillanas, Tapas und viel gute Stimmung: Son Fusteret wird vom 23. bis 26. April das große Fest der andalusischen Kultur ausrichten
Palma holt eine seiner beliebtesten volkstümlichen Traditionen zurück: Die Casa de Andalucía auf den Balearen hat in Zusammenarbeit mit dem Rathaus von Palma am Freitag (13.3.) die offizielle Rückkehr der Feria de Abril vorgestellt, die 2013 zum letzen Mal in großem Stil stattgefunden hatte. Kleinere und bescheidenere Ableger gab es auch in den vergangenen Jahren auf der Insel.
Vom 23. bis 26. April wird sich das Veranstaltungsgelände Son Fusteret mit Farbe, Musik und andalusischer Lebensfreude füllen. Die Stadt plant, das ausgelassene Volksfest nun wieder als eines der großen Ereignisse im Freizeitkalender zu verankern und damit ein Erlebnis für alle Altersgruppen zu bieten.
Musikprogramm und Gastronomie wie in Sevilla
Für das authentische Ambiente der in Sevilla zelebrierten Feria der Abril soll vor allem das traditionell andalusische Musikprogramm sorgen: Sevillanas – zu denen ein vergleichsweise einfach zu erlernender, folkloristischer Paartanz getanzt wird, der aber Gemeinsamkeiten mit dem Flamenco hat –, Flamenco und Rumbas werden tagsüber in allen Festzelten erklingen.
Ebenso soll ein sorgfältig gestaltetes gastronomisches Angebot die Besucher erfreuen. Nicht fehlen dürfen dabei Frittiertes, Schinken, Tapas und typische Getränke wie Fino, Manzanilla oder Rebujito, eine Mixtur aus dem Sherrywein Manzanilla und Zitronenbrause. Ergänzt wird die Veranstaltung außerdem durch Programmpunkte wie die traditionelle "Misa Rociera" und eine Darbietung der berittenen Polizei.
"Tage der Freude und der Familie"
Palmas Bürgermeister Jaime Martínez sagte bei der Präsentation: „Ich möchte alle Einwohner von Palma, alle Mallorquiner und alle, die uns in diesen Tagen besuchen, dazu einladen, nach Son Fusteret zu kommen. Dies ist nicht nur ein Fest der Andalusier, es ist ein Fest von ganz Palma, um einige Tage der Freude, der Familie und des gemeinsamen Zusammenlebens zu teilen.“
Am Freitagabend nutzte Martínez bei der Eröffnung des Festivals Paco de Lucía Mallorca die Gelegenheit, vor dem durchweg flamenco-affinen Publikum im Teatre Principal noch einmal kräftig Werbung für die Feria de Abril zu machen. /bro
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