MZ-Event "Raumträume – von der Idee zum fertigen Zuhause": Tauschen Sie sich mit Experten aus Architektur, Bau und Recht aus

Wer auf Mallorca eine Immobilie renovieren oder umbauen möchte, steht oft vor einer komplexen Aufgabe. Neben gestalterischen Fragen spielen vor allem Genehmigungen, bauliche Besonderheiten und die Auswahl geeigneter Partner eine entscheidende Rolle. Was auf den ersten Blick überschaubar aussieht, kann sich schnell als vielschichtiger Prozess mit unerwarteten Herausforderungen entpuppen.

Genau hier setzt unsere Veranstaltung am 14. April in den Räumlichkeiten der Balearischen Architektenkammer (Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears) an. Mit „Raumträume Mallorca“ entsteht ein praxisnaher Treffpunkt für alle, die sich intensiver mit dem Thema Bauen, Renovieren und Gestalten auf der Insel auseinandersetzen möchten. Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an deutschsprachige Immobilieneigentümer, die einen Bau oder Umbau planen oder bereits durchführen. Zu Wort kommen zentrale Akteure der Branche: Architekten, Innenarchitekten, Bau- und Projektmanager sowie Fachleute aus angrenzenden Bereichen.

Sie sind die Referenten

Im Mittelpunkt des Abends steht eine Expertenrunde unter dem Titel „Von der Idee zum Zuhause: Wie plane ich eine Renovierung ohne böse Überraschungen?“ Mit dabei sind unter anderem der Bausachverständige und Projektmanager Oliver Girharz (Matrol), die Innenarchitekten Aranzazu und Max Menck (Quadratmeta) sowie Bernat Nadal Alemany, Dekan der balearischen Architektenkammer. Ergänzt wird die Runde durch einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt.

Die Kombination dieser unterschiedlichen Fachbereiche ermöglicht einen ganzheitlichen Blick auf das Thema. Während Architekten und Interior Designer die gestalterische und konzeptionelle Seite beleuchten, geben Bau- und Rechtsexperten Einblicke in Planung, Umsetzung und rechtliche Rahmenbedingungen. Dabei geht es nicht nur um die Theorie , sondern um praktische Erfahrungen: Welche Schritte sind zu Beginn entscheidend? Wo entstehen die häufigsten Verzögerungen? Wie Fehler vermeiden?

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Gegebenheiten der Insel: Traditionelle Bauweisen, lokale Materialien wie Naturstein oder Kalkputz sowie klimatische Bedingungen beeinflussen nicht nur die Gestaltung, sondern auch die technische Umsetzung von Projekten. Gleichzeitig stellen Genehmigungsprozesse und administrative Abläufe viele Bauherren vor Herausforderungen.

Ins Gespräch kommen

Neben der Expertenrunde bietet die Veranstaltung Raum für direkten Austausch. In einem anschließenden Networking-Bereich haben Besucher die Möglichkeit, mit Fachleuten ins Gespräch zu kommen, Fragen zu vertiefen und erste Kontakte für eigene Projekte zu knüpfen.

Für alle, die auf Mallorca bauen, renovieren oder gestalten möchten, bietet der Abend somit eine kompakte und zugleich praxisnahe Gelegenheit, sich zu informieren und inspirieren zu lassen – und vielleicht den ersten konkreten Schritt vom Plan zur Umsetzung zu machen.

Verwandte nachrichten

Melden Sie sich hier kostenlos an!