Doch kein Familienfest auf Castell Bellver: Der Engelssonntag auf Mallorca fällt dem Wetterbericht zum Opfer

Die Stadt Palma hat angekündigt, den sogenannten Engelssonntag, den Diumenge de l’Àngel, wegen des befürchteten schlechten Wetters zu verschieben. Das traditionsreiche Volksfest, das vom Verband der Nachbarschaftsvereine von Palma organisiert wird, sollte an diesem Sonntag (12.4.) auf dem Castell de Bellver stattfinden. Nun wird die Veranstaltung auf den 10. Mai verlegt und zudem den Ort wechseln: Gefeiert wird dann im Parc de sa Riera.

Der Diumenge de l’Àngel gehört zu den festen Größen im festlichen Kalender Palmas und bringt jedes Jahr zahlreiche Familien zu einem Tag mit Aktivitäten im Freien zusammen. Für Sonntag werden allerdings Regen und vor allem starke Windböen erwartet, weshalb sich Stadtverwaltung und Nachbarschaftsverband zu einer Verschiebung entschlossen haben. Geplant war ein umfangreiches Programm mit szenischen Führungen, Kinderaktivitäten und musikalischer Unterhaltung.

Große Risiken

„Die Berichte der Aemet sprechen vor allem von starkem Wind, und auf Castell de Bellver wäre das mit größeren Risiken verbunden. Deshalb wird das Fest auf den 10. Mai in den Parc de sa Riera verlegt, wobei das Programm weitgehend gleich bleibt. Diese Änderung wurde mit dem Rathaus abgestimmt, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten“, erklärte Maribel Alcázar, Präsidentin der Föderation der Nachbarschaftsvereine.

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„Mit der Verlegung des Festes in den Parc de sa Riera wird der Schutzengel der Stadt hinabsteigen, um Palma zu besuchen“, fügte sie hinzu.