Durchmarsch der Niederländer: Viertägiges Wanderevent "Mallorca Wandel4Daagse" startet in Cala Ratjada

Wer einmal in seinem Leben bei den 4Daagse van Nijmegen (Nijmegenmarsch) dabei war, begreift, welche Ausmaße die Leidenschaft der Niederländer fürs Wandern hat. Zu dem größten mehrtägigen Wanderevent weltweit kommen jährlich über 45.000 Teilnehmer Mitte Juli aus mehr als 70 Ländern in die Stadt Nijmegen an der Waal und laufen vier Tage lang entweder 30, 40 oder 50 km täglich durch die malerische Landschaft der Region Gelderland. Was 1909 als Militärmarsch begann, hat sich zu einem nicht wettkampforientierten Massenevent mit globaler Anziehungskraft entwickelt: Etwa 1,5 Millionen Zuschauer sorgen dabei jährlich für Feststimmung.

Knapp 1.000 Teilnehmer wandern vom 14. bis 17. April durch die Llevant–Gegend. / Veranstalter Mallorca Wandel4Daagse

Auch auf der Insel schon ein Klassiker

„Warum damit bis zum Sommer warten, wenn auf Mallorca auch schon im Frühling die Sonne scheint?“, fragte sich vor neun Jahren der Wanderbegeisterte André van der Last aus Amersfoort und organisiert seitdem eine abgespeckte Insel-Version der viertägigen Wanderung. Die ersten vier Jahre startete er seine „Mallorca Wandel4Daagse“ von Peguera aus. „Dann kam ein Regierungswechsel und die Gemeinde Calvià hatte kein Interesse mehr an unserer Zusammenarbeit, die die touristische Vorsaison belebte“, erklärt der mittlerweile 70-jährige Veranstalter. Dafür habe sich aber das Ajuntament von Capdepera für das Projekt erwärmt, das jährlich immerhin knapp 1000 Teilnehmer für etwa eine Woche in die Hotels der Gegend bringe.

Organisator André van der Last mit seiner Kollegin Nathalia / Veranstalter Mallorca Wandel4Daagse

"Dabei sein und Spaß haben ist alles."

So machen sich die Wandersleut am Dienstag (14.4.) dieses Jahr zum fünften Mal in Folge von Cala Ratjada aus auf den Weg. Sie wählen zwischen 10, 15 und 20 km am Tag und folgen dabei zuvor angebrachten Streckenpfeilen in verschiedenen Farben. „Wir wollen es nicht zu schwer machen, denn es geht vor allem ums Dabeisein, Spaß haben und seine Ferien aktiv zu verbringen“, sagt der pensionierte Reiseexperte, der früher für die Kunden der Nederlandse Spoorwegen (die staatliche Eisenbahn in den Niederlanden, kurz NS) Zug-reisen innerhalb von Europa plante und selber gerne unterwegs wer. „Ich war öfters in Berlin als in Amsterdam“, lacht er ins Telefon.

Eine Gruppe Läuferinnen nach dem Zieleinlauf an Tag Vier / Veranstalter Mallorca Wandel4Daagse

Geselligkeit gehört beim internationalen Teilnehmerfeld dazu

Das angemeldete Teilnehmerfeld ist international: Neben den etwa 800 erwarteten Niederländern sind auch Deutsche, Belgier, Spanier, Engländer und Inselresidenten mit dabei. Viele kommen mit organisierten All-in-One-Paketen der angeschlossenen Reiseveranstalter (u .a. Tui Belgien), müssen sich daher um nichts kümmern. Andere buchen ihre Unterkunft und ihren Flug lieber selbst. „Das kann jeder so machen, wie er lustig ist, die Teilnahmegebühr für die Wanderung ist immer dieselbe“, sagt van der Last. 90 Euro kostet der viertägige Spaß inklusive Verpflegung auf der Strecke, Bustransfer, Borrel im Ziel (geselliges Beisammensein mit Snacks und Getränken), Livemusik und einer Medaille in Form der Insel beim Zieleinlauf am vierten Tag. Videos von der Veranstaltung im vergangenen Jahr geben einen Vorgeschmack auf die ausgelassene Stimmung der „Spanier des Nordens“, wie die Niederländer häufig bezeichnet werden, und zeigen lustige Polonaisen zu Schunkelmusik.

Start und Zieleinlauf der Mallorca Wandel4Daagse ist auf dem Vorplatz der Casa de Cultura Cap Vermell in Cala Ratjada / Veranstalter Mallorca Wandel4Daagse

Auch die Ehrenamtlichen an der Strecke sind Wanderliebhaber

Die komplette Organisation der „Mallorca Wandel4Daagse“, wie Logistik, Verpflegung, Verarzten von Fußblasen oder der Streckenführung, läuft über Freiwilligenarbeit. Das ist typisch für die Niederlande, wo knapp die Hälfte der Arbeit in Sportvereinen oder Nachbarschaftshilfen von vrijwilligers (Ehrenamtlichen) erledigt wird. „Wir hätten genug interessierte Teilnehmer, um das Event auf Mallorca zweimal im Jahr zu machen, zum Beispiel mit einer zweiten Ausgabe im Herbst, aber das wird problematisch bei den Helfern“, sagt van der Last. Die tragen einen Großteil ihrer Kosten selbst, erhalten nur eine kleine Aufwandsentschädigung und müssen bei ihrer Arbeit dafür extra Urlaub nehmen.

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Egal ob Wasser, frisches Obst oder Blasen kühlen - "vrijwilligers" helfen bei den Pausenstopps / Veranstalter Mallorca Wandel4Daagse

„Sie sind allesamt begeisterte Wanderer und haben schon so manches Paar Wanderschuhe verschlissen. Aber beim Wandern geht es nicht ums Kilometer abreißen“, sagt der Organisator. „Sondern vielmehr darum, Abstand vom Alltag zu gewinnen, Sorgen zu vergessen, zurück zu sich selbst finden und dabei unterwegs neue Freunde zu machen.“ Kurzentschlossene können noch mitwandern, optional ist das auch für nur einen Tag möglich. Dafür am 14. April einfach zwischen 9 und 10 Uhr beim Start/Ziel auf dem Vorplatz des Casa Cultural Cap Vermell melden. Makkelijk - ganz einfach halt.