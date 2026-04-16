Mallorca hinter den Kulissen: Entdecken Sie die faszinierende Flechtkunst und die genussvolle Welt des Weins

Am Mittwoch, den 29. April, ist es wieder so weit: Wir laden die MZ-Leser zu einem weiteren Ausflug hinter die Kulissen Mallorcas ein. Diesmal geht es zu Son Poca Palla, wo seit vier Generationen unter anderem typisch mallorquinische senyalles-Körbe aus Palmstroh hergestellt werden.

Das Handwerk lebendig halten

In Capdepera tauchen wir ein in eine Welt, die auf den ersten Blick unscheinbar wirkt – und doch tief mit der Identität der Insel verwoben ist. Bei Son Poca Palla zeigt eine mallorquinische Familie, wie aus Palmito (Palmstroh) mit Geduld, Geschick und Erfahrung Körbe, Hüte und Dekorationsobjekte entstehen. Seit 1935 wird hier geflochten, gearbeitet und weiterentwickelt – immer mit dem Ziel, das Handwerk lebendig zu halten und zugleich zeitgemäß zu interpretieren.

Son Poca Palla in Capdepera. / Son Porca Palla

Während der Führung erleben die Teilnehmer nicht nur eine Demonstration dieser Technik, sondern erfahren auch, wie aus einem kleinen Laden ein Familienbetrieb mit mehr als 90 Jahren Geschichte geworden ist. „Fer llata“ bedeutet dabei weit mehr als Flechten: Es ist ein Stück gelebte Kultur, das Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbindet.

Von der Traube bis zur Flasche

Im Anschluss führt der Ausflug zur Bodega Pere Seda in Manacor, wo uns eine etwa zweistündige Führung und Verkostung erwartet. Seit über einem Jahrhundert widmet sich die Familie bei Manacor dem Weinbau – mit einer Mischung aus Erfahrung, Innovationsfreude und tiefer Verbundenheit zur mallorquinischen Landschaft.

Die Bodega Pere Seda in Manacor. / Pere Seda

Die Besucher erhalten Einblicke in den gesamten Herstellungsprozess: von der Traube bis zur Flasche. Moderne Kellertechnik trifft dabei auf ein feines Gespür für die Eigenheiten jedes Jahrgangs. Die kalkhaltigen Böden und das mediterrane Klima verleihen den Weinen ihren charakteristischen Ausdruck – und genau diesen gilt es bei der anschließenden Verkostung mit Häppchen zu entdecken.

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Ein Tag also, der zwei Facetten Mallorcas verbindet: die stille, handwerkliche Präzision der „llata“ und die lebendige, genussvolle Welt des Weins. Zwei Traditionen, die zeigen, wie viel Geschichte, Leidenschaft und Identität in den kleinen Dingen steckt.