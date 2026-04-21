Der Kindergeburtstag naht auf Mallorca? Keine Panik – hier gibt es kreative Vorschläge für die Feier

Kindergeburtstag auf Mallorca zu feiern ist eine etwas kompliziertere Wissenschaft. Man kann natürlich einen Tisch und ein paar Stühle packen und sich an den Strand setzen, die Kinder im Sand spielen lassen und aus sicherer Entfernung dem fröhlichen Treiben zusehen. Das ist wahrscheinlich eine der nervenschonendsten und auch erfüllendsten Möglichkeiten, eine Party zu veranstalten. Die Kinder sind glücklich, die Eltern können sich zusammensetzen und der Geldbeutel wird auch geschont.

Das unschuldige Vergnügen im Sand (oder alternativ auf dem Spielplatz) endet aber meist dann, wenn eines der Kinder aus der Klasse das erste Mal in einen sogenannten chiquiparque (Indoor-Spielplatz) oder an einen noch spektakuläreren Ort einlädt. Die MZ stellt die – völlig subjektiv ausgewählten – besten Ideen vor.

VR-Arenen/Escape Rooms

Virtual Reality wird auch für Kindergeburtstage immer beliebter. Eine recht neue Arena heißt Zero Latency und hat im Gewerbegebiet Son Castelló eröffnet. Hier können die Kinder bereits ab 7 Jahren verschiedene Modalitäten bewerkstelligen, darunter auch einen Escape Room. Die Geburtstage dauern im Normalfall knapp drei Stunden und beinhalten 70 Minuten Virtual-Reality-Spiele und 60 Minuten gemeinsames Essen sowie eine Einweisung. Pizzen, Nuggets, Hamburger oder Hot Dogs (je nach Wunsch) sind im Preis inbegriffen. Die Geburtstage kosten bis zu vier Kindern 142 Euro, bis zu acht Kindern 284 Euro und darüber hinaus 324 Euro.

Eine weitere Möglichkeit, einen Geburtstag mit Virtual Reality zu verbringen, bietet sich im Vergnügungs- und Einkaufszentrum Ocimax im Norden von Palma. Im Another World kann man ab fünf Kindern feiern. Das Basispaket kostet dabei für bis zu acht Kindern 350 Euro. Es gibt vier verschiedene Kits mit unterschiedlichem Programm und für unterschiedlich große Gruppen. Ab 15 Spielern kostet der Spaß dann mehr als 500 Euro.

Ganz analog geht es im Escape Room Fugitivos in Palma zu. Dort können Gruppen bis zehn Kinder (etwa ab 10 Jahren) einen Escape Room gemeinsam meistern. Das Geburtstagskind bekommt eine prominente Rolle. Verpflegung ist hier nicht inbegriffen. Je nach Gruppengröße kostet der Spaß zwischen 24 und 45 Euro pro Person.

Trampolinspringen

Auch in der Trampolinhalle Palma Jump lässt sich bestens Geburtstag feiern. Die Kinder werden von Betreuern in der Halle beaufsichtigt und springen auf unterschiedlichen Springkissen. Witzig ist unter anderem die Basketballanlage, auf der man wie ein Känguru hüpfend mit einem Basketball einen Dunking versuchen kann. Auch hier ist die Verpflegung im Preis inbegriffen. Unter der Woche (Montag bis Donnerstag) kosten Geburtstage pro Kind 19 Euro für zwei Stunden und 23 Euro für drei Stunden. Am Wochenende, an Feiertagen und während der Schulferien sind es 21 respektive 26 Euro.

Springen kann man auch im relativ neuen Kinder-Vergnügungstempel Super Rabbit. Dort geht es allerdings sehr trubelig zu.

Kletterparks

Da ist möglicherweise ein Kletterpark etwas weniger anstrengend, vor allem für die Eltern. Diese gibt es beispielsweise in Santa Ponça (Jungle Parc Mallorca), wo man Geburtstage ab einem Alter von 6 Jahren feiern kann. Hier gelten die Gruppentarife (16 bis 22 Euro pro Person) für die verschiedenen Routen und Schwierigkeitsgrade. Verpflegung ist dabei nicht inklusive.

Der Seilrutschenpark Tirolinas Go! an der Porciúncula (Playa de Palma) ist ebenfalls für Kinder ab 6 Jahren für Geburtstage mietbar. Zehn Kinder sind Mindestvoraussetzung, pro Kind kostet der Park 17 Euro. Das Picknick schlägt noch einmal mit 10 Euro zu Buche.

Kartbahnen

Seit mehr als 50 Jahren gibt es bereits die Go-Kart-Bahn in Can Pastilla direkt neben dem Flughafenzubringer. Auch hier können Kindergeburtstage veranstaltet werden. Der Betreiber stellt allerdings gleich klar, dass er nicht für die Verpflegung sorgen wird, sondern lediglich Tische und Stühle bereithält, die für die Geburtstagsgesellschaften ohne Aufpreis benutzt werden können. Die Kinder können entweder zehn Minuten lang fahren, der Preis dafür liegt bei 25 Euro. Oder sie fahren 22 Minuten, dann kostet es 50 Euro. Vorsicht: Es kann nur bar gezahlt werden.

Weitere Go-Kart-Angebote gibt es in Can Picafort (Karting Can Picafort) und im Mallorca Fashion Outlet in Marratxí. Hierbei handelt es sich um nachhaltigere Karts mit Elektroantrieb. Bei diesen kommt es auf das Alter der Kinder an, welche Geschwindigkeiten zur Verfügung stehen: 20 km/h bis einschließlich 12 Jahren, 40 km/h bis einschließlich 17 Jahren oder 65 km/h für Erwachsene, wobei auf der kurvenreichen Strecke in der Gewerbehalle bereits 20 km/h für Kinder schnell erscheinen. Die Preise beginnen bei 19 Euro pro Kind für acht Minuten Fahrtzeit. Eine Mindestgröße von 1,40 Metern ist erforderlich. Verpflegung gibt es keine, allerdings einen Raum, der für 65 Euro pro Stunde (plus 15 Euro für die Reinigung) gemietet werden kann. Es gibt auch ein Kombi-Angebot in Verbindung mit der Paintball-Anlage wenige Kilometer weiter (siehe unten). Enthalten sind hier zwölf Minuten Kartbahn plus Paintball sowie die Verpflegung für 39 Euro pro Kind.

Paintball

Mehrere Paintball-Anlagen gibt es auf Mallorca. Hier Geburtstag zu feiern, ist vor allem bei Jungen zwischen 10 und 13 Jahren angesagt. Wer in der Nähe von Palma feiern will, geht oft zu Paintball Aventura in der Gemeinde Marratxí direkt gegenüber des Mallorca Fashion Outlet an der Landstraße nach Bunyola. Die Kinder dürfen aus verschiedenen Parcours auswählen und es gibt ein Häuschen mit Veranda für die Verpflegung. Hier können Geburtstage ab sechs Kindern gefeiert werden, pro Kind kostet das Paintballspielen plus Verpflegung 22 Euro.

Eine weitere Paintball-Anlage befindet sich in der Nähe von Lloseta (Mallorca Paintball). Dieses Areal bietet noch mehr Attraktionen, darunter Hüpfburgen, ein Fußballfeld und im Sommer auch Wasserspiele. Die Preise bewegen sich hier auf dem selben Niveau wie in Marratxí. Es gibt unterschiedliche Modalitäten und Parcours.

Reiten/Natur

Möglichkeiten, mit Pferden den eigenen Geburtstag zu feiern, gibt es zuhauf auf Mallorca. Allein rund um Palma befindet sich eine gute Handvoll Ranches, die auch Partys für Kinder ausrichten. Feiern kann man unter anderem im Centre Hípic Son Reus, wo die Feier pro Kind mit etwa 15 Euro zu Buche schlägt. Inbegriffen sind dabei verschiedene Spiele mit Ponys und Pferdereiten. Die Verpflegung ist nicht inklusive und muss mitgebracht werden. Stühle und Tische stehen zur Verfügung.

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Auch in den Reitclubs La Gubia und Palma Equestrian können Kindergeburtstage ausgerichtet werden. Wer sich nicht nur auf Pferde beschränken will, der kann auf der Finca S'Illa in der Gemeinde Marratxí feiern. Dabei handelt es sich um einen Erlebnisbauernhof, es gibt aber auch Hüpfburgen und einen kleinen Zug, der durch das Gelände fährt. Pferde dürfen natürlich nicht fehlen. Ähnlich geht es auch auf der Finca Es Burotell westlich von Palma zu. Hier können die Kids auf einem großen Rasen toben, Wasserspiele gibt es im Sommer ebenfalls – und alle möglichen Tiere.