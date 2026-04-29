Totale Sonnenfinsternis auf Mallorca: So finden Sie jetzt den besten Platz zum Staunen und Fotografieren

Auf Mallorca soll an diesem Mittwoch (29.4.) und Donnerstag geprüft werden, von welchen Orten aus die totale Sonnenfinsternis am 12. August zu sehen sein wird. Der Grund: Die Sonne steht an beiden Tagen in einer ähnlichen Position wie am Tag des Ereignisses. Die Kommission für die Koordinierung der Maßnahmen rund um die Sonnenfinsternis empfiehlt deshalb, den vorgesehenen Beobachtungsort vorab zu testen.

Je nach Region liegt der passende Zeitpunkt etwas unterschiedlich. Für den Norden und das Zentrum Mallorcas wird die Simulation auf etwa 20.26 Uhr angesetzt, für den Süden auf etwa 20.27 Uhr. Die Zeiten sind Schätzwerte und können um einige Minuten abweichen. Am Tag der tatsächlichen Sonnenfinsternis wird der relevante Zeitpunkt einige Minuten später liegen.

Ist die Sonne sichtbar?

Bei dem Test soll lediglich überprüft werden, ob die Sonne zur angegebenen Uhrzeit vom gewählten Standort aus sichtbar ist. Ramon Oliver, Professor für Astronomie und Astrophysik an der Balearen-Uni und Mitglied der Kommission, empfiehlt, in Richtung Sonnenuntergang zu schauen und festzustellen, ob direktes Sonnenlicht den Beobachtungspunkt erreicht. Sei die Sonne sichtbar, werde auch die totale Phase der Sonnenfinsternis zu sehen sein. Selbst wenn sie teilweise verdeckt sei, könne man dies nahezu sicher annehmen.

Oliver mahnt zugleich zur Vorsicht. Wer bereits eine Sonnenfinsternisbrille besitzt, könne diese verwenden, solle aber nicht länger als drei Minuten ununterbrochen zur Sonne schauen. Die Brille solle mit gesenktem Blick auf- und wieder abgesetzt werden. Ohne Schutzbrille dürfe man nur einen sehr kurzen Blick zur Sonne werfen, um die Sichtbarkeit festzustellen. Am Tag der tatsächlichen Sonnenfinsternis seien homologierte Schutzbrillen während des gesamten Verlaufs erforderlich.

Darum sollen die Standorte getestet werden

Die Simulation soll helfen, Verkehrschaos und unnötige Fahrten am 12. August zu vermeiden, erklärte Antònia Maria Estarellas, Vizepräsidentin der Balearen-Regierung und Vorsitzende der Kommission. Da die totale Sonnenfinsternis sehr tief am Horizont zu sehen sein wird, können schon Gebäude, Bäume oder Berge die Sicht versperren. Wer den Standort wechseln müsse, solle dies möglichst zu Fuß tun.

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