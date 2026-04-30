An einem Lieblingsort der Deutschen: Das ist einer der besten Plätze, um die Sonnenfinsternis 2026 auf Mallorca zu sehen

Mit der Sonne in einer ähnlichen Position wie am Tag der Sonnenfinsternis auf Mallorca hat sich einer der besten Beobachtungsorte bestätigt: die Playa de Palma. „Der Standort hat den Praxistest klar bestanden“, sagte Tomeu Mas, Astronomie-Experte und Mitglied von dem Verein AstroMallorca, nach einer Simulation am Mittwoch (29.3.) um 20.27 Uhr.

Der Mittwoch und Donnerstag eignen sich besonders gut für Tests, da die Sonne am 12. August zur Zeit der Finsternis an einer sehr ähnlichen Stelle stehen wird.

Simulation an der Playa de Palma

Der Test fand an der Playa de Palma zwischen Balneario 4 und 5 statt. Der Ort bietet nicht nur gute Sicht, sondern vor allem eine hohe Zugänglichkeit. „Wir haben diesen Standort gewählt, weil er bei mir der Nähe ist“, erklärte Mas. „Die Idee ist, den nächstgelegenen geeigneten Ort aufzusuchen, falls man die Finsternis nicht von zu Hause aus sehen kann. Man sollte sich nur so wenig bewegen wie nötig. Ich komme aus Palma, und statt quer über die Insel oder in die Serra de Tramuntana zu fahren und dort womöglich für Chaos zu sorgen, ist dies ein weiter, sicherer Ort, an dem eine ordentliche Beobachtung möglich ist.“

Nach Einschätzung von AstroMallorca kann die Playa de Palma viele Menschen aufnehmen und ist sicherer als abgelegene Buchten. „Abgesehen von den Steinen und Felsen, kann man auch auf dem Weg dorthin wegen des Verkehrs steckenbleiben und den ganzen Nachmittag nicht mehr wegkommen“, warnte Mas.

Weitere geeignete Orte auf Mallorca

Zu den besten Plätzen, um die Sonnenfinsternis vollständig zu beobachten, zählen nach Angaben der Experten Bereiche von Ciudad Jardín in Palma bis zum Cap de ses Salines in Santanyí.

In Teilen von Palma werde die Finsternis voraussichtlich nicht in ihrer maximalen Phase zu sehen sein. Deshalb sei damit zu rechnen, dass sich viele Menschen auf den Weg machen. Am besten testen die Inselbewohner jetzt schon, ob ihr Standort geeignet ist. „Uns interessiert, dass alle diesen Test machen. Wer um diese Uhrzeit vom Balkon oder der Terrasse aus die Sonne sieht, ist am besten Ort, um die Finsternis zu beobachten. Das kann jeder ausprobieren.“ Sonst gibt es auch Apps, mit denen ermittelt werden kann, ob das Himmelsereignis von daheim sichtbar sein wird.

Öffentliche Sonnenbeobachtung

AstroMallorca organisierte am Mittwoch an der Playa de Palma eine öffentliche Sonnenbeobachtung von 18 bis 21 Uhr. Dutzende Interessierte kamen aus verschiedenen Teilen der Insel, darunter aus Sa Pobla, Marratxí und dem Zentrum von Palma.

Auch zahlreiche Passanten wurden aufmerksam. Da der Beobachtungsort nur rund 100 Meter vom Megapark entfernt liegt, blieben sowohl Ballermann-Urlauber als auch spanische Retner-Reisegruppen stehen, um sich nach den Teleskopen und der Menschenansammlung zu erkundigen. Nachdem ihnen der Anlass erklärt worden war, warteten viele ebenfalls den Sonnenuntergang ab. /slr

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