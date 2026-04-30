Manu Mielniezuk

Astro-Fans vor dem Megapark: Playa de Palma einer der besten Standorte, um die Sonnenfinsternis zu sehen

Die Playa de Palma hat sich bei einer Simulation am Mittwoch (29.3.) als einer der besten Orte zur Beobachtung der Sonnenfinsternis auf Mallorca erwiesen. Der Abschnitt zwischen Balneario 4 und 5 wird gut geeignet sein, weil er leicht erreichbar ist und größere Menschenmengen aufnehmen kann. Wer die Finsternis von zu Hause aus sehen kann, sollte jedoch dort bleiben – ansonsten gelten auch Orte zwischen Ciudad Jardín und dem Cap de ses Salines als gute Beobachtungspunkte.