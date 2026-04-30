Warum Sie in den kommenden Tagen und Wochen unbedingt einen Abstecher nach Manacor machen sollten

Ein Drache, der von einer Häuserfassade auf die Straße hinunterschaut. Ein Teufel, der neben der Kirche ein diabolisches Grinsen aufgesetzt hat. Und eine Hexe, die mitten in der Innenstadt magische Zaubertränke zusammenbraut. Wer dieser Tage durch Manacor schlendert, hat wieder einiges zu sehen. Die Initiative "Manacor Encantat" (Verhextes Manacor) lockt erneut mit überlebensgroßen Märchen- und Fantasiefiguren ins Zentrum - und bietet in diesem Jahr auch eine ganze Reihe von Mitmach-Workshops und Events.

Offen für die Welt

Schon seit 2021 halten die Geschäftsleute der Innenstadt immer im Frühling an der Kampagne fest, bei der die Straßen und Plätze sich in eine lebendige Bühne verwandeln - und möglichst viele Menschen in die sonst oft wenig belebte Innenstadt kommen. Während sich die Thematik in den vergangenen Jahren auf mallorquinische Märchen und Sagen beschränkte, will man sich nun der Welt öffnen: mit neuen Figuren und zahlreichen interaktiven Angeboten.

"Wir wollen vermeiden, dass die Leute Jahr für Jahr dieselben Figuren zu sehen zu bekommen", erläutert Organisatorin Maria Antònia Truyols. Stattdessen wolle man diesmal die Thematik an die multikulturelle Realität der Gemeinde anpassen. Als Teil dieser Weiterentwicklung werden zwei neue Figuren mit stark symbolischem Charakter integriert: Da ist zum einen die "Catrina" mit dem Gesicht von Frida Kahlo, inspiriert von der mexikanischen Tradition zu Allerheiligen. Zum anderen können Passanten ab sofort eine mehrere Meter hohe Skulptur der "Ganesha" bestaunen - einer hinduistischen Gottheit mit Elefantenkopf, die als Symbol für Weisheit und Schutz sowie als Glücksbringer gilt.

In den vergangenen Tagen haben die Initiatoren die neuen Figuren zusammen mit anderen, bereits vielfach bestaunten Kunstwerken, an verschiedenen Punkten im Zentrum aufgestellt. Nicht zu übersehen sind die farbenfrohen Skulpturen an der Plaça Sant Jaume, an der Plaça Weyler, am Carrer del Lleó XIII, an der Plaça Sa Bassa, der Plaça del Rector Rubí, am Carrer del Mercadal, an der Plaça des Cos, dem Passeig de na Camela und am Passeig d'Antoni Maura, sowie der Rambla del Rei en Jaume.

Hier sind die verschiedenen Figuren ab sofort zu sehen / Ajuntament de Manacor / Facebook

Verschiedene Themen-Samstage

Die offizielle Eröffnung findet am Donnerstagabend (30.4.) ab 19 Uhr auf der Plaça Rector Rubí statt, mit einer Show, die Tanz, Musik und Straßenanimation kombiniert. In den folgenden Wochen bis Ende Juni stehen dann fast täglich Events an - von Märchenstunden über Dekorationsworkshops bis hin zu Lesungen und Showeinlagen.

Zudem umfasst das Programm drei große Thementage, die dazu einladen, verschiedene Kulturen zu entdecken: Am Samstag (2.5.) startet ab 9 Uhr der Tag der orientalischen Kultur, mit Yoga- und Meditationsworkshops, Bollywood-Tanz, Kinderaktivitäten, einem Umzug mit chinesischen Drachen und Löwen sowie einem abendlichen Konzert. Den ganzen Tag über werden zudem orientalische Delikatessen angeboten. Eine Woche später, am 9. Mai, ist die lateinamerikanische Kultur an der Reihe: mit umherziehenden Mariachis aus Mexico , Familienworkshops und einem großen multikulturellen Fest. Auch hier wird es ab 9 Uhr morgens Leckereien aus südamerikanischen Ländern geben.

Auch mallorquinische Originale

Am darauf folgenden Samstag (16.5.) ist dann die mallorquinische Kultur an der Reihe: mit einem Ball-de-Bot-Marathon (typischer mallorquinischer Volkstanz), einer Rondalles-Route (Inselmärchen), traditionellen Workshops, einem Umzug der Riesenfiguren und Feuerläufen (Correfocs).

Während der gesamten Kampagne wird das Zentrum von Manacor über Essensstände, Familienaktivitäten und kulturelle Angebote gespickt sein. Außerdem wird im Kloster Sant Vicenç Ferrer die Ausstellung „Les veus de les migracions“ über Migration auf der Insel zu sehen sein.

Das detaillierte Programm finden Sie hier.

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