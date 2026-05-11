Bei der Piratenschlacht Es Firó wird wieder gekämpft – und Sóller platzt aus allen Nähten

In Sóller ist es wieder so weit: Am Montag (11.5.) kämpfen wie in jedem Jahr am zweiten Montag im Mai die Mauren und die Christen ihre traditionelle Schlacht. Das große Spektakel zum Volksfest Es Firó, bei dem dem Konflikt der moros y cristianos im Jahr 1561 gedacht wird, dürfte wieder tausende Menschen in den Hafenort Port de Sóller und ins Zentrum des Bergstädtchens ziehen - und die ohnehin überlasteten Verkehrswege und Parkplätze weiter fordern. Wer einfach nur einen gewöhnlichen Trip nach Sóller plant, sollte sich also lieber einen anderen Tag aussuchen.

Das steckt dahinter

Es war am 11. Mai 1561, als die sollerics feindliche Schiffe erspähten. Piraten aus der Türkei, die in das Tramuntanadorf einfallen wollten. Der Legende zufolge gelang es an jenem Tag 400 unerschrockenen Bauern, unter der Führung des mutigen Capità Angelats, den Angriff der 1.700 kampferprobten Piraten abzuwehren. Und so wird es noch heute nachgespielt. Jahr für Jahr gewinnen dieselben, Jahr für Jahr werden die gleichen Schauplätze als Kulisse benutzt und die gleichen alten Dialoge nachgesprochen. Und Jahr für Jahr mischen sich mehr Touristen unter die Zuschauer.

Los geht es zunächst am Strand in Port de Sóller, wo die Bauern unterliegen. Weitere Kampfhandlungen folgen in Sóller selbst, wo sie die Angreifer schließlich abwehren. Neben besagtem Capità Angelats und dem Piratenkönig gehören auch zwei Frauen zu den historischen Hauptpersonen: les valentes dones, die mutigen Frauen. Zwei Schwestern, die damals furchtlos einen Piraten, der in ihr Haus eindringen wollte, mit einem Holzbalken erschlagen haben sollen. Jedes Jahr repräsentiert ein anderes Duo die mutigen Frauen.

Massen auf der Mai-Messe

VIel los auf der Mai-Messe in Sóller am Sonntag (10.5.) / Joan Mora

Schon in den vergangenen Tagen war der Besucherandrang in Sóller riesig: Am Wochenende drängten sich Tausende zur traditionellen Mai-Messe durch das Ortszentrum des Bergstädtchens, das seit Kurzem auch an gewöhnlichen Tagen die Zufahrt nicht registrierter Fahrzeuge verbietet. Vor allem am Sonntag (10.5.) platzte der Ort aus allen Nähte: Schon ab den frühen Morgenstunden war der Publikumsandrang massiv. Die Menschen füllten die Plaça de la Constitució und die wichtigsten Einkaufsstraßen. Die Massen bestaunten die Fahrzeugausstellung und die Stände der Kunsthandwerker und lokalen Händler, die ihre Waren im Zentrum darboten. Konzerte und folkloristische Darbietungen vervollständigten das Programm ebenso wie die historische Blumenausstellung, die bereits eine mehr als hundertjährige Tradition aufweist.

Auch kulinarisch bekamen die Einheimischen und die Besucher am Sonntag einiges geboten: Die Sollerics verabredeten sich zum traditionellen Schneckenessen mit Aioli - seit Jahren ein gemeinschaftliches Krafttanken für die große Schlacht am Folgetag. /somo

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