Daniel Hoffmann

So war die legendäre Piratenschlacht Es Firó in Port de Sóller

Der Andrang in Port de Sóller war am Montag (11.5.) groß. Beim Volksfest Es Firó wird jedes Jahr die Schlacht von 1561 nachgespielt. Damals sollen Piraten aus der Türkei versucht haben, Sóller anzugreifen. Der Legende nach stellten sich ihnen 400 Bauern entgegen, angeführt von Capità Angelats. Zunächst landen die Angreifer am Strand von Port de Sóller, wo die Einheimischen ins Hintertreffen geraten. Später verlagert sich das Spektakel ins Zentrum von Sóller. Dort werden die Angreifer schließlich zurückgeschlagen. Eine besondere Rolle spielen auch die „valentes dones“, die mutigen Frauen, die damals einen Piraten abgewehrt haben sollen. Heute ist Es Firó eines der größten Volksfeste Mallorcas und zieht jedes Jahr Tausende Menschen nach Sóller.