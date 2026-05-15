Lohnt sich Ferienvermietung auf Mallorca überhaupt noch? MZ lädt zum Expertenabend

Auf Mallorca ein Haus an Urlauber vermieten: Geht das überhaupt noch? Und wenn ja, wie? Um es gleich vorwegzunehmen: Einfach ist die legale Ferienvermietung längst nicht mehr. Die Regeln haben sich in den vergangenen Jahren mehrfach geändert, Genehmigungen sind begrenzt, und Fehler können teuer werden. Viele Eigentümer fragen sich nun: Was ist überhaupt noch erlaubt – und was nicht?

Genau hier setzt eine Informationsveranstaltung der Mallorca Zeitung an. Am Dienstag, 26. Mai, ab 18 Uhr laden wir unsere Leser und andere Interessenten in den Club der Mallorca Zeitung ein. Im Mittelpunkt stehen die wichtigsten Fragen rund um die legale Ferienvermietung: von der Lizenz über laufende Pflichten bis hin zu typischen Stolpersteinen im Alltag.

Diese Experten sprechen

Zum Einstieg gibt Clara Maria del Moral Torres, Generaldirektorin für touristisches Angebot und Qualität des Inselrates (Consell de Mallorca), einen Überblick über die aktuelle Rechtslage und die Praxis der Verwaltung. Dabei dürfte auch die aktuelle Situation der sogenannten Bettenbörse eine Rolle spielen. Erst vor wenigen Wochen hatte der Inselrat angekündigt, wieder frei gewordene Ferienvermietungsplätze neu zu vergeben. Die Nachfrage nach diesen Lizenzen war enorm. Nach technischen Problemen bei der ursprünglichen Ausschreibung soll die Vergabe nun über ein Losverfahren geregelt werden. Für viele Eigentümer stellt sich deshalb die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen eine legale Ferienvermietung noch realistisch möglich ist.

Im Anschluss diskutieren mehrere Fachleute aus der Praxis. Mit dabei sind unter anderem Maria Gibert, Vorsitzende des Ferienvermietungsverbands Habtur, und Thomas Fitzner als Experte für steuerliche Aspekte der Ferienvermietung. Gemeinsam mit anderen Fachleuten aus Theorie und Praxis sprechen sie darüber, welche Anforderungen die Behörden tatsächlich stellen, welche Fehler Eigentümer häufig machen und welche Entwicklungen sich derzeit auf politischer und praktischer Ebene abzeichnen.

Dabei sollen sowohl legale, praktische als auch wirtschaftliche Fragen beleuchtet werden. Lohnt es sich überhaupt noch, eine Lizenz zu beantragen? Was passiert beim Kauf einer Immobilie mit bestehender Genehmigung? Welche Unterlagen sollten Interessenten prüfen? Welche Rolle spielen Gemeinschaftsordnungen von Apartmentanlagen? Und worauf muss man bei Gästemeldungen, Versicherungen oder Sicherheitsvorgaben achten?

Praxisnah und dialogorientiert

Die Veranstaltung ist bewusst praxisnah und dialogorientiert angelegt. Besucher können Fragen stellen und eigene Fälle einbringen. Angesprochen sind sowohl Eigentümer mit bestehender Lizenz als auch Interessenten, die sich erstmals mit dem Thema beschäftigen oder einen Immobilienkauf planen.

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Nach dem offiziellen Teil bleibt Zeit für Gespräche bei einem Glas Wein und kleinen Häppchen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Hier können Sie sich kostenlos anmelden.