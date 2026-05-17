7.000 Motorradfahrer im Pulk auf Mallorca unterwegs: Autofahrer beklagen gefährliche Situationen und fehlende Polizei

Die Motorradrundfahrt Volta a Mallorca mit rund 7.000 Teilnehmern hat am Sonntagvormittag (17.5.) auf Mallorca für Unmut bei anderen Verkehrsteilnehmern gesorgt. Autofahrer, die auf der Panorama-Straße in der Serra de Tramuntana (Ma-10) zwischen Valldemossa und Deià unterwegs waren, klagten über große Gruppen von Motorradfahrern, die mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen seien und äußerst riskante Manöver ausgeführt hätten.

„Es grenzt fast an ein Wunder, dass es keinen Unfall gegeben hat“, sagte ein Betroffener dem "Diario de Mallorca". „Und auf der ganzen Strecke haben wir keine einzige Streife der Ortspolizei oder der Guardia Civil gesehen. Es wirkt, als könnten sie tun, was sie wollen.“

Viele wussten offensichtlich nichts von der Veranstaltung

Die vom Motorradclub Mitja Milla organisierte Inselrundfahrt lockte bei angenehmem Wetter mehrere Tausend Biker auf die Straßen– eine Route. Vor allem in der Serra de Tramuntana kommt es aufgrund der engen Fahrbahnen schnell zu Engpässen.

Immer wieder sorgen Gruppen von Motorradfahrern für Beschwerden von Anwohnern, die Lärm, überhöhte Geschwindigkeit und gefährliche Situationen anprangern. Viele wussten offensichtlich nichts von der Mallorca-Rundfahrt der Motorradfahrer und steckten in einem Verkehrschaos fest. Es gehört zum Konzept der Volta a Mallorca, dass die Teilnehmer auf offenen Straßen unterwegs sind, die Strecken werden nicht eigens gesperrt.

"Von Motorrädern umgeben"

„Ich weiß nicht, wie viele es genau waren, aber es waren Hunderte“, berichtet einer der Autofahrer. „Wir sind heute Morgen von Llucalcari aus losgefahren, und die ganze Strecke zwischen Deià und Valldemossa waren wir von Motorrädern umgeben.“

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„Sie fahren in Gruppen von etwa 15 Fahrern“, erklärte der Mann, der mit dem Auto unterwegs war. „Sehr schnell, sehr laut, und in zwei Fällen haben sie uns mitten in einer Kurve überholt. Es ist ein Wunder, dass nichts passiert ist.“

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