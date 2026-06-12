Arbeit mit Opfern von Menschenhandel, Archäologie in Cabrera und Basketball-Frauenteam: Diese Organisationen und Menschen ehrte die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca"

Die Preise der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" haben in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Bei der Gala am Donnerstagabend (11.6.) im Verlagshaus der MZ und des Diario de Mallorca standen vor allem die sechs Preisträger im Mittelpunkt, die sich auf ganz unterschiedliche Weise für die Insel eingesetzt haben.

Die Preisträger in verschiedenen Kategorien

Der Preis für unternehmerische Leistung ging an Hormort, eine mallorquinische Firma für Beton und Mörtel. Geschäftsführerin Cecilia Fernández nahm die Auszeichnung entgegen und widmete sie den Mitarbeitern sowie der Gründergeneration des Familienunternehmens.

Cecilia Fernández, Geschäftsführerin von Hormort, nimmt den „Premi Diario de Mallorca de Empresa“ entgegen, der ihr von Javier Moll, dem Präsidenten von Prensa Ibérica, überreicht wurde / MANU MIELNIEZUK

In der Kategorie Solidarität wurden die Ordengemeinschaft Oblatas ausgezeichnet. Die Organisation begleitet Frauen in der Prostitution, in sozialer Ausgrenzung oder als Opfer von Menschenhandel.

María Felicidad Martínez, Leiterin der Kongregation der Oblaten-Schwestern, und Magdalena Alomar als Vertreterin von Casal Petit nehmen den Solidaritätspreis des Diario de Mallorca entgegen, der von Marisa Goñi, der Chefredakteurin des Diario de Mallorca, überreicht wird. / Manu Mielniezuk

Den Preis für Umwelt erhielt Jaume Tous Amengual für seinen Einsatz zum Erhalt einheimischer Nutztierrassen und der mallorquinischen Landwirtschaft.

Jaume Tous Amengual erhält den Solidaritätspreis der Zeitung „Diario de Mallorca“, der ihm von Llorenç Galmés, dem Präsidenten des Inselrats, überreicht wird / Manu Mielniezuk

In der Kategorie Wissenschaft und Forschung wurde das Archäologenteam um Mateu Riera und Helena Kirchner für seine Arbeiten auf Cabrera geehrt. Kirchner betonte, dass es besonders erfreulich sei, dass auch die Archäologie und speziell die islamische Archäologie Anerkennung finde.

Die Archäologen Mateu Riera und Helena Kirchner erhalten den „Premi Diario de Mallorca“ für Forschung, der ihnen von Arantza Sarasola, der Vizepräsidentin von Prensa Ibérica, überreicht wird. / Manu Mielniezuk

Der Preis in der Kategorie Sport ging an das Team Azulmarino Mallorca Palma, das kürzlich in die höchste spanische Basketballliga aufgestiegen ist. Clubpräsident Gabriel Subías hob hervor, dass es dabei nicht nur um sportliche Ergebnisse gehe, sondern auch darum, jungen Frauen Vorbilder zu geben.

Der Basketballverein Azulmarino Basket Mallorca erhält den Sportpreis der Zeitung „Diario de Mallorca“, der dem Vereinspräsidenten Gabriel Subías, der Spielerin Alba Torrens und der Mannschaftskapitänin María España von Jaime Martínez, dem Bürgermeister von Palma, überreicht wird. / Manu Mielniezuk

Den Kulturpreis erhielt der mallorquinische Musiker Lorenzo Santamaría.

Lorenzo Santamaria erhält den Kulturpreis der Zeitung „Diario de Mallorca“, der ihm von Marga Prohens, der balearische Ministerpräsidentin, überreicht wird. / Manu Mielniezuk

Sehr diverse Gäste

Durch die Gala führte die Journalistin Mercè Marrero. Zu den Gästen zählten unter anderem die balearische Ministerpräsidentin Marga Prohens, Palmas Bürgermeister Jaime Martínez, Inselrat-Präsident Llorenç Galmés, Tourismus-Staatssekretärin Rosario Sánchez sowie der Präsident des Verlags Prensa Ibérica, Javier Moll, und die Diario-de-Mallorca-Chefredakteurin Marisa Goñi. Moll würdigte die Preisträger als Beispiel für eine Insel, die arbeite, forsche, unternehme, erschaffe und sich immer wieder neu erfinde.

Die Stimmung im Garten vom Verlag. / Guillem Bosch

Zum Abschluss erhoben sich die Gäste zur mallorquinischen Hymne „La Balanguera“. Danach klang der Abend in den Gärten des Verlages aus. Für Musik sorgte DJ Rachel de Vidal, das Catering kam von Turquesa Catering von Saúl Marcos. Serviert wurden unter anderem Käse, kleine warme und kalte Häppchen sowie süße Desserts. Auch mehrere Fahrzeuge der Proa Group waren auf dem Gelände ausgestellt.