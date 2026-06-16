Zehn Minuten, dann wird geklatscht: Wie ein Hamburger Mallorca zum Nachdenken bringt

Alles begann 2023 im eigenen Wohnzimmer in Santa Catalina. Der Unternehmer Leif Hendrik Schulz und seine kolumbianische Lebenspartnerin Paola luden ihre Freunde an einem Samstagabend dazu ein, dem Freundeskreis ein persönliches Thema in einem zehnminütigen Vortrag zu präsentieren. Das gefiel ihnen so gut, dass sie ihre Treffen mit Wissensaustausch wiederholten. „Meine Idee war von Anfang an, Kenntnisse miteinander zu teilen und den eigenen Horizont dabei zu erweitern“, erzählt der 34-jährige Schulz beim Interview im Social Club Atheos in Palma.

Die Teilnehmerzahl der Vortragsreihe wächst beständig

Aus der ursprünglichen Runde mit acht Leuten ist mittlerweile unter dem Namen „Curiosity Nights“ eine monatliche englischsprachige Talkreihe mit 50 bis 70 Gästen geworden. Die Altersstruktur ist gemischt, das Publikum international. Es gibt dreimal einen zehnminütigen Vortrag mit zehnminütiger Fragerunde und anschließender zehnminütiger Pause. Danach stehen noch 90 Minuten für freien Austausch zur Verfügung.

Die Themen bei der Curiosity Night sind vielfältig - das Zeitlimit von 10 Minuten strikt. / Mallorca Minds

„Ich stelle einen Timer auf, damit die Leute sich an das Zeitlimit halten. Das Publikum fängt nach zehn Minuten automatisch an zu klatschen, auch wenn der Speaker noch mitten im Satz ist. Das finden die meisten typisch deutsch, aber die Erfahrung hat mich gelehrt, dass es sonst komplett ausufert“, erzählt der gebürtige Hamburger. Momentan richtet er seine Talk-Events im Empfangsbereich des Co-Working-Spaces von Max Venture ein. Das Investment- und Start-up-Zentrum liegt an der Plaça Mirador Remigia Caubet, 5, parallel zum Paseo Marítimo. Hier schleppt Hendrik Schulz vor jeder „Curiosity Night“ gegenwärtig selbst alle Stühle in die Empfangshalle und wieder zurück. „Auf Dauer geht das so nicht weiter; wir werden immer mehr. Ich suche momentan nach einem Veranstaltungsort, wo ich mindestens 100 Personen in gepflegtem Rahmen unterbringen kann“, sagt Schulz. Seine Vision ist, so zu wachsen, dass er irgendwann das Kongresszentrum mit einem jährlichen Speaker-Summit füllen kann.

Gedankenanstöße anstatt Sales-Pitches

Schulz kommt aus der Hamburger Start-up-Szene und hatte dort sieben Jahre lang ein Unternehmen im Bereich E-Health. Der studierte Medienmanager mit Master in Betriebswirtschaft war es gewohnt, täglich auf interessante Netzwerk-Events gehen zu können und sich auszutauschen. Als er sich Ende 2022 in Palma niederließ und hier seine Blue Key Enterprise S. L. gründete, mit der er digitale Geschäftsideen unterstützt, vermisste er irgendwann einen anregenden Gedankenaustausch: „Hier waren alle Events entweder zu stark geschäftsorientiert oder gingen irgendwie in Richtung Spiritualität, was nicht so meins ist“, sagt der Unternehmer mit einem Faible für lebenslanges Lernen. Durch die „Curiosity Nights“ hat Schulz im Laufe der Jahre seine eigene Community mit dem Namen „Mallorca Minds“ aufgebaut. In seiner geschlossenen WhatsApp-Gruppe sind 200 Personen angemeldet; seine E-Mail-Liste für das Event umfasst mittlerweile 1.200 Mailadressen.

Unternehmer Leif Hendrik Schulz lernt gerne ständig dazu. / Alexandra Bosse

Die Teilnahme an den monatlichen Speaker-Events ist sowohl für die Vortragenden als auch für die Zuhörer kostenlos. „Die Curiosity Nights bieten die Möglichkeit, ein persönliches Thema mit anderen zu teilen, für das du brennst. Wichtig dabei ist, dass die Zuhörer durch deinen Vortrag einen Mehrwert haben und dabei etwas lernen können. Sales-Pitches, Verkaufspräsentationen sind absolut tabu“, sagt Schulz, dem die Qualität der zehnminütigen Vorträge sehr wichtig ist. Er wählt alle Speaker sorgsam aus und bereitet sie auch auf das Event vor. Man kann sich bei ihm über ein Onlineformular bewerben, in dem man sich und sein Thema vorstellt. Das Ausfüllen der Fragen nimmt etwa zehn Minuten in Anspruch. Wenn der Inhalt für Schulz passt, gibt es ein 15-minütiges Telefonat mit ihm: „Dabei will ich vor allem auch feststellen, ob das Englisch-Niveau für den Vortrag reicht.“

Verschiedene Lerngruppen, um sich gemeinsam fortzubilden

Eine Woche vor dem Event trifft er sich mit den Vortragenden zum „Speaker Circle“. Hier können die Teilnehmer die Räumlichkeiten schon mal kennenlernen und nochmals miteinander üben. Mittlerweile ist daraus eine Lerngruppe für Public Speaking entstanden, die sich regelmäßig einmal im Monat trifft. Weitere Lerngruppen, die Schulz monatlich organisiert, sind der „AI Circle (Alles zum Thema KI-Anwendung)“ und der „Investing Circle“ zum Thema Investitionen.

Bei den Lernkreisen ist die Teilnehmerzahl auf zehn Personen begrenzt, und es gibt einen Kostenbeitrag von 10 bis 15 Euro. „Der ist vor allem dazu bestimmt, dass die Leute sich verpflichtet fühlen, wirklich zu kommen“, erklärt der Organisator. Auch für die Lern-Events wählt er die Teilnehmer über ein Onlineformular aus. Es gehe darum, dass alle Wissen einbringen und mitnehmen könnten, was bei kompletten Anfängern nicht möglich sei.

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Die vorhandenen Stühle bei den Curiosity Nights werden knapp - wer später kommt muss stehen. / Mallorca Minds

Für Schulz schließt sich mit den „Curiosity Nights“ ein Kreis. Im Studium war sein Schwerpunkt Eventmanagement, und seine selbstgeschaffenen Events sind mittlerweile seine Leidenschaft. „Ich sitze 90 Prozent meiner Zeit am Computer. Dabei ist es frustrierend, ständig Produkte mit ewig langen Prozessen zu bauen, bei denen es kein richtiges Feedback gibt“, sagt er. Bei den „Curiosity Nights“ erfahre er durch den direkten Kontakt mit den Menschen sehr viel Genugtuung: „Es ist ein tolles Gefühl, wenn die Leute nach dem Event begeistert zu mir kommen und sich direkt für die nächste Ausgabe anmelden.“

Informationen Curiosity Night by Mallorca Minds Nächste Ausgabe am 16. Juli, 19–22 Uhr Kostenlose Anmeldung über: eventbrite.es Bewerbung als Speaker in einer der kommenden „Curiosity Nights“ hier.

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