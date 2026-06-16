Nit de Sant Joan in Palma: Was bei der Johannisnacht auf dem Programm steht – und wo die eigentliche Party stattfindet

Die Stadt Palma hat am Dienstag (16.6.) das Programm zur diesjährigen Nit de Sant Joan, der Johannisnacht, präsentiert. Diese findet traditionell am 23.6., dem Vorabend des Feiertags zu Ehren Johannes des Täufers statt. Wie in den vergangenen Jahren auch finden die Programmpunkte im Parc de la Mar unterhalb der Kathedrale statt.

Das Programm beginnt um 20 Uhr mit dem Entzünden des Fogueró, einem großen Lagerfeuer. Um 20.15 Uhr folgt ein Teufelslauf (correfoc) für Kinder mit den Dimonis-Gruppen Enfocats, Kinfumfa, Patits Encabritats und Realment Cremats.

Das Programm auf der Bühne beginnt um 21 Uhr mit einem Auftritt der Gruppe Al-Mayurqa. Zu traditionellem mallorquinischem Liedgut wird der Volkstanz Ball de Bot getanzt. Um 22 Uhr folgt die Festrede. Neu ist in diesem Jahr, dass sie durch einen satirischen Monolog des Comedians Santi Liébana ergänzt wird.

Teufelslauf und Konzert

Der traditionelle Correfoc für Erwachsene beginnt um 22.30 Uhr. Mit dabei sind die Dimonis-Gruppen Enfocats, Realment Cremats, Kinfumfa, Ses Germanies, Illa Galera und Maleïts Encabritats sowie die Feuerwesen Drac und Guardians de Sant Jordi, Òliba de la Real und Es Drac de na Coca. Wer daran aus der Nähe teilnehmen möchte, sollte trotz der sommerlichen Temperaturen lange, feuerfeste Kleidung tragen. Zudem ist es ratsam, Haare und Augen zu schützen.

Den Abschluss des Abends bildet um 23.30 Uhr ein Konzert von Xanguito. Die Gruppe zählt mit ihrem Gute-Laune-Pop zu den bekannten Formationen der mallorquinischen Musikszene. Sie wurde 2017 mit ihrem Debütalbum „Beix“ bekannt und erhielt dafür zwei Enderrock-Preise der balearischen Musik, in den Kategorien bester Live-Auftritt und bester Song. Durchs Programm führt die Schauspielerin und Theaterregisseurin Cristina Francioli.

Grillen am Stadtstrand

Die Nit de Sant Joan gehört zu den beliebtesten Festen der Stadt und wird von vielen als offizieller Start in die Saison der Sommerfeste empfunden. Neben dem Parc de la Mar ist der Stadtstrand Can Pere Antoni das wichtigste Zentrum der Feierlichkeiten. Hier treffen sich viele Menschen zum Grillen und zum spätabendlichen Bad im Meer. Vor allem die lateinamerikanische Community der Insel ist hier zugegen.