Deutsche Unternehmer bringen neue Dating-App auf Mallorca heraus

Tinder und Bumble sind offensichtlich nicht genug: Eine Gruppe deutscher Unternehmer hat am Mittwoch (17.6.) bei einem Event in der Motorworld Mallorca die Dating-App Malla vorgestellt. Sie soll für Urlauber wie auch Residenten taugen.

80 Gäste kamen zum Launch der App, darunter Dalia, Julia Römmelt, Julian Sommer, Calvin Kleinen, Frenzy sowie Isi Glück und ihr Mann Carlos Lucio. In den ersten 24 Stunden gab es 31.000 Swipes, 250 Matches und über 1.250 Nachrichten bei Malla.

Die App sei entwickelt für "Menschen, die auf der Insel nicht nur kurzfristige Kontakte suchen, sondern echte Verbindungen, gemeinsame Erlebnisse und einen besseren Zugang zum sozialen Leben Mallorcas", heißt es in einer Pressemitteilung.

Wer hinter Malla steckt

Hinter dem Projekt stehen Leon Vincent Jakobsmeyer und Lukas Langhammer, die bei Tinder eine Urlauberfunktion vermissen. Zu oft wisse man nicht, ob das Match auf der Insel lebe oder nur kurz hier ist. Viele mallorquinische Nutzer haben sich auch immer wieder beschwert, dass die App mit Urlaubern überflutet ist.

Auf Malla lässt sich direkt angeben, ob und wie lange man im Urlaub da ist. Wie bei Bumble gibt es einen Freundschaftsmodus für Leute, die Bekanntschaften suchen, ohne auf Bettgeschichten aus zu sein. Wie bei Tinder gibt es einen Gruppenmodus.

Auch Julian Sommer ist dabei

„Wir sind selbst Teil dieser Insel, dieses Lebensgefühls und dieser Community“, so der Gründer Lukas Langhammer. „Malla ist entstanden, weil wir gemerkt haben, dass Mallorca zwar unglaublich viele Menschen zusammenbringt, aber es bisher keine digitale Plattform gibt, die dieses soziale Potenzial wirklich intelligent verbindet.“

Auch Ballermann-Sänger Julian Sommer und Phil Maikel Diederichs gehören zum Team. „Mallorca ist viel mehr als Urlaub. Es ist ein Ort, an dem Menschen aus verschiedenen Ländern, Szenen und Lebenswelten zusammenkommen. Malla macht genau diese Verbindungen einfacher", wird Sommer in der Pressemitteilung zitiert.