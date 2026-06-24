Der kurioseste Wettbewerb auf Mallorca: Welcher Hahn kräht in einer Stunde am häufigsten?
Bereits zum 23. Mal fand in Son Servera ein Hahnenschrei-Wettbewerb statt. Als unschlagbar erwies sich "Bif"
Der Hahnenschrei-Wettbewerb im Rahmen der Patronatsfeste von Sant Joan in Son Servera hat am Montagabend (22.6.) erneut zahlreiche Besucher auf den Dorfplatz gelockt. Viele wollten sich den Auftritt der 32 angemeldeten Tiere bei dieser kuriosen und beliebten Veranstaltung nicht entgehen lassen. Der Wettbewerb begann mit dem letzten Glockenschlag der Kirchturmuhr um 22 Uhr. Von diesem Moment an hatten die Hähne bis zum letzten Glockenschlag um 23 Uhr Zeit, so oft wie möglich zu krähen.
"Bif" brachte es auf 110 Hahnenschreie
Von den 32 angemeldeten Tieren gab allerdings nur die Hälfte während der Wettbewerbsstunde überhaupt einen Laut von sich. Sieger wurde „Bif“ vom Team Bauxes mit insgesamt 110 Hahnenschreien. Knapp dahinter landete „Dartañan“ von Joan Nadal mit 96 Rufen. Platz drei ging an „Riky“ von Santi Moyà mit 74 Krährufen.
Der absolute Rekord blieb auch in diesem Jahr unangetastet. Der Wettbewerb blickt auf eine jahrelange Tradition zurück und wurde nach der pandemiebedingten Pause nun zum 23. Mal ausgetragen. Die Bestmarke hält weiterhin „Messi“, der Hahn von Rafael Amer, der im Jahr 2015 auf 188 Krährufe kam.
Mit 32 angemeldeten Hähnen war es die zweitgrößte Teilnehmerzahl in der Geschichte des Wettbewerbs. Nur 2025 waren mit 33 Tieren noch mehr Hähne gemeldet. Auch der große Andrang von Besuchern aller Altersgruppen zeigte, dass die Tradition in Son Servera weiterhin lebendig ist und offenbar auch bei jüngeren Generationen Interesse weckt.
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