Entdecken Sie das maritime Palma: MZ-Leserausflug zur Fischhandelsbörse und zum Faro de Porto Pi

Vom Fischerboot direkt in die Börse: Wenn Sie immer schon einmal wissen wollten, was mit dem fangfrischen Fisch aus dem Meer rund um Mallorca passiert, dürfen Sie unseren nächsten Ausflug nicht verpassen. Der Blick hinter die Kulissen führt unsere Leser am 15. Juli zunächst zur Fischhandelsbörse von Palma, wo täglich lange vor Sonnenaufgang der frischeste Fang der Insel versteigert wird. Anschließend besuchen wir den historischen Leuchtturm von Porto Pi, der zu den ältesten noch in Betrieb befindlichen Leuchttürmen der Welt zählt.

In der Lonja besuchen die Teilnehmer einen Ort, den die meisten Mallorquiner selbst kaum kennen. Hier kommt jeden Morgen der frischeste Fang der Insel unter den Hammer – lange bevor die meisten Menschen ihren Tag beginnen. Während der Führung erfahren wir, wie die Auktionen ablaufen, welche Fischarten in Mallorcas Gewässern heimisch sind und welchen Weg der Fang von den Fischerbooten bis in Restaurants und auf die Märkte nimmt.

Faszinierende Einblicke

Der Blick hinter die Kulissen eröffnet ein faszinierendes System, das seit Jahrzehnten den Takt des lokalen Fischhandels vorgibt. Zwischen Förderband, Kühlhallen und Auktionssaal wird schnell deutlich, wie viel Erfahrung, Präzision und Tempo notwendig sind, damit täglich frischer Fisch seinen Weg in Restaurants, Fischgeschäfte und auf die Märkte der Insel findet.

Anschließend geht es weiter zum historischen Faro de Porto Pi, dessen Geschichte mehr als 700 Jahre zurückreicht. Der Leuchtturm weist bis heute Schiffen den Weg in den Hafen von Palma und beherbergt zugleich ein kleines Museum, das nicht nur Nautikfans begeistert. Gemeinsam steigen wir bis in den Laternenraum hinauf und entdecken historische Optiken, alte Navigationsgeräte und spannende Geschichten aus dem Leben der früheren Leuchtturmwärter.

Gemeinsamer Imbiss

Nach so vielen neuen Eindrücken lassen wir den Vormittag bei einem gemeinsamen Mittagsimbiss in der Vinito Vermutería & Wine Bar in Palmas Altstadt ausklingen. Bei spanischem Schinken, handwerklich hergestelltem Käse, Pa amb oli, Oliven und mallorquinischem Hauswein bleibt genügend Zeit, das Erlebte Revue passieren zu lassen.

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So zeigt dieser Ausflug zwei Seiten des maritimen Mallorcas, die den meisten verborgen bleiben: den geschäftigen Handel mit dem Fang der Nacht und einen Leuchtturm, der seit Jahrhunderten über die Bucht von Palma wacht.