Kein Public-Viewing zur WM: Warum sich 12.000 Menschen im Stadion vom Real Mallorca versammeln

Das Stadion Son Moix in Palma hat sich am Donnerstagabend (9.7.) gegen 20 Uhr in einen großen Festsaal verwandelt. Insgesamt 1.375 Studenten der Balearen-Universität feierten dort gemeinsam mit ihren Familien und Professoren das Ende ihres Studiums.

Zu ersten Mal feierten gleich mehrere Studiengänge zusammen ihren Abschluss. Je nach Studium trugen die Absolventen eine Abschlusstola ( auf Spanisch "beca") in einer anderen Farbe: Für Jura etwa in rot. Zwischen 10.000 und 12.000 Angehörige und Begleitpersonen verfolgten die Zeremonie.

Doch nicht jeder konnte zur Feier kommen: 1.500 Absolventen blieben draußen, da sie sich nicht rechtzeitig angemeldet hatte.

Großer Auftritt zum Studienabschluss

Die "graduaciones" im großen Stil gehören inzwischen auch an spanischen Universitäten immer häufiger zum Ende des Studiums. Ähnlich wie bei Abibällen in Deutschland werfen sich nicht nur die Absolventen, sondern auch Eltern und Angehörige dafür besonders in Schale. Abendkleider, elegante Anzüge und aufwendige Frisuren sorgen bisweilen dafür, dass die Veranstaltungen eher an eine Hochzeit als an einen Universitätstermin erinnern.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des letzten Studienjahres ist die sogenannte "Orla", ein Jahrgangstableau mit den Porträts der Studenten und häufig auch ihrer Professoren. Die einzelnen Fotos werden dafür professionell aufgenommen und in einer gemeinsamen Übersicht zusammengestellt. In manchen Familien erhält das Bild anschließend einen Ehrenplatz im Haus der Eltern.

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