MZ-Sommerparty im Purobeach: Feiern Sie mit uns direkt am Meer

Sommer, Sonnenuntergang und gute Gesellschaft: Für den 29. Juli lädt die Mallorca Zeitung ihre Leser zur MZ-Sommerparty ins Purobeach Palma ein. Kaum ein Ort auf Mallorca eignet sich besser für einen entspannten Sommerabend als der legendäre Beachclub direkt am Meer. Mit Blick auf die Bucht von Palma, einer leichten Meeresbrise und den entspannten Beats von DJ Marc Reynes bietet sich die perfekte Gelegenheit, den Alltag hinter sich zu lassen, bekannte Gesichter wiederzutreffen und neue Menschen kennenzulernen.

Kulinarisch dürfen sich die Gäste auf erfrischende Drinks und ein abwechslungsreiches mediterranes Fingerfood-Buffet freuen – unter anderem mit Austern in Tempura, Lachstartar, Tataki vom Bonito, Trüffelkroketten, vegetarischem Risotto und feinen Desserts.

Zu gewinnen gibt es auch etwas

Ein weiterer Höhepunkt des Abends ist eine Tombola mit attraktiven Preisen unserer Partner. Mit etwas Glück nehmen Sie also nicht nur schöne Erinnerungen an einen besonderen Sommerabend mit nach Hause.

Die Rahmendaten der MZ-Sommerparty. / MZ

Damit der Abend ganz entspannt beginnt, ist im Ticketpreis auch ein Bus-Shuttle vom Verlagsgebäude der Mallorca Zeitung zum Purobeach und zurück enthalten. So können Gäste ihr Auto kostenlos bei der MZ abstellen und müssen sich vor Ort nicht auf die oft mühsame Parkplatzsuche begeben.

Tickets sind ab sofort über folgende Webseite erhältlich.

Wer die Bearbeitungsgebühr des Ticketportals sparen möchte, kann seine Karten auch direkt über die Mallorca Zeitung buchen. Schreiben Sie uns hierfür einfach eine E-Mail mit Ihrem Namen, der Anzahl der Teilnehmer sowie Ihrer Kreditkartennummer und dem Gültigkeitsdatum an events@mallorcazeitung.es.

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Wir freuen uns darauf, mit Ihnen einen unvergesslichen Sommerabend zu verbringen.