Nele Bendgens

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Palmas maritime Geheimnisse: Der MZ-Leserausflug im Video

Ein Blick hinter die Kulissen des maritimen Palmas: Beim jüngsten MZ-Leserausflug am vergangenen Mittwoch (15.7.) erhielten die Teilnehmer zunächst eine spannende Führung durch die Fischhandelsbörse von Palma. Dabei erfuhren sie, wie täglich rund 14.000 Kisten mit fangfrischem Fisch und Meeresfrüchten versteigert werden, wie das besondere, absteigende Auktionssystem funktioniert und dass die Lonja den mallorquinischen Fischern selbst gehört. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf den heimischen Fischarten, deren Fang und Vermarktung gezielt gefördert werden, um den Konsum lokaler und nachhaltig gefangener Produkte zu stärken. Die Teilnehmer lernten zahlreiche dieser Arten kennen – und erhielten so wertvolle Anregungen für einen bewussteren Einkauf.

Anschließend ging es zum Faro de Porto Pi, dem drittältesten noch in Betrieb befindlichen Leuchtturm der Welt, dessen Museum mit einer in Spanien einzigartigen Sammlung historischer Leuchtturmtechnik beeindruckte.

Den gelungenen Abschluss bildete ein gemeinsamer Mittagsimbiss in der Vinito Vermutería, wo die Teilnehmer in gemütlicher Atmosphäre bei mallorquinischem Wein sowie Käse- und Schinkenplatten die Eindrücke des Vormittags Revue passieren ließen und neue Kontakte knüpften.