Kommen Gäste noch zu ihren Tischen am Tag der Sonnenfinsternis? Restaurants in der Tramuntana warten auf Antworten

Noch 20 Tage bis zur totalen Sonnenfinsternis und schon jetzt wirkt sich das astronomische Ereignis auf Betriebe aus, die besonders gute Sicht auf das Naturspektakel bieten. Restaurants in der Serra de Tramuntana reagieren auf die von der Balearen-Regierung angekündigten Zufahrtsbeschränkungen für Gemeinden wie Estellencs, Deià, Valldemossa, Banyalbufar und Sóller. Einige Lokale haben ihre Pläne für diesen Tag bereits geändert.

Was die Einschränkungen für Gäste mit Reservierung bedeuten

Am vergangenen Donnerstag (16.7.) kündigte die Balearen-Regierung an, den allgemeinen Verkehr auf der Ma-10 zwischen 15 und 21 Uhr einzuschränken. Ausnahmen gelten für Anwohner, Personen mit nachgewiesener Unterkunft, wichtige Dienste und den öffentlichen Nahverkehr.

Die Gastronomen warten jedoch noch auf genaue Informationen dazu, wie das Genehmigungssystem für Gäste mit Tischreservierung funktionieren soll. Auch bei Eigentümern von Zweitwohnsitzen herrscht Unsicherheit darüber, wie sie ihre Zufahrtsberechtigung nachweisen können.

Besonders die Gastronomie ist auf eine schnelle Klärung angewiesen. Zahlreiche Betriebe hatten spezielle Angebote für das astronomische Ereignis geplant, das sich auf Mallorca erst in mehr als 100 Jahren wiederholen wird. Nun ist unklar, ob ihre Gäste die Restaurants überhaupt erreichen können.

Veranstaltung in Estellencs abgesagt

In der Pizzeria Giardini in Estellencs haben Markus und Luisa bereits eine Entscheidung getroffen. Das Restaurant hatte eine Veranstaltung mit festem Menü für 75 Personen vorbereitet. „Wir haben die Veranstaltung gestrichen. Wir machen einen normalen Tag ohne spezielles Menü“, erklären die Eigentümer.

Mehr als die Hälfte der Reservierungen sei bereits storniert worden. Viele Gäste riefen an und fragten, wie sie am Tag der Sonnenfinsternis zum Restaurant gelangen könnten.„ Wir kehren lieber zum normalen Betrieb zurück, als eine Veranstaltung zu organisieren, bei der sich die Gäste Sorgen machen müssen, ob sie durch die Kontrollen kommen oder rechtzeitig ankommen“, sagen sie.

Die fehlenden konkreten Informationen hätten bei der Entscheidung eine wichtige Rolle gespielt. „Ich glaube nicht, dass alle Menschen rechtzeitig an ihr Ziel kommen können. Das ist nicht machbar. Die Situation gerät außer Kontrolle. Wer nach diesem ganzen Durcheinander kommt, wird nach all dem Stress wahrscheinlich verärgert sein. Außerdem gehen wir davon aus, dass es schwierig wird, einen Parkplatz zu finden. Das sind zu viele Probleme, als dass die Gäste entspannt ankommen könnten.“

Vall Hermós wartet auf das Rathaus

Die Eigentümerin von Vall Hermós in Estellencs, Catalina Amengual, hält bislang am geplanten Programm fest, wartet aber weiterhin auf Informationen zum Genehmigungsverfahren.

Das Restaurant hat für diesen Tag rund 70 Reservierungen. Mehrere Gäste hätten bereits angerufen und gefragt, was sie tun müssten. „Einige wenige haben storniert, andere fragen uns nach dem Vorgehen. Wir warten darauf, dass uns das Rathaus das Verfahren erklärt.“

Ein Gespräch mit dem Bürgermeister Bernat Isern habe sie beruhigt. Nach seinen Angaben arbeitet die Balearen-Regierung an einem einheitlichen Formular für alle Betriebe. Darin sollen die Zahl der Personen und die Reservierungsnummer eingetragen werden. Die Gäste müssen die Genehmigungen ausgedruckt mitbringen.

Es Port de Valldemossa begrenzt Reservierungen

Im Restaurant Es Port de Valldemossa hatte Eigentümer Pedro Mas die Reservierungen bereits eingeschränkt, bevor alle Einzelheiten der Verkehrsregelung bekannt waren. „Ich habe unglaublich viele Anrufe bekommen. Wir nehmen nur noch Einwohner des Ortes an. Wir wollen Menschen aus aller Welt keine Tische garantieren, wenn sie am Ende möglicherweise nicht ankommen können“, erklärt er.

Reservierungen von Gästen, die auf dem Seeweg von Sóller kommen, bleiben dagegen bestehen. Dieser Zugang ist von den Verkehrsbeschränkungen nicht betroffen.

Gemeinden warten auf das Genehmigungsformular

Estellencs’ Bürgermeister Bernat Isern erwartet, dass die Balearen-Regierung noch in dieser Woche ein einheitliches Formular an die Gemeinden verteilt. Diese sollen es anschließend an die Betriebe weitergeben.

Isern geht davon aus, dass viele Besucher bereits vor 15 Uhr anreisen werden, um die Beschränkungen zu umgehen. Die Gemeinde blicke dem Ereignis dennoch mit großer Unsicherheit entgegen. „Es kann sehr gut laufen oder eine Katastrophe werden. Wir bitten um Vorsicht und darum, vernünftig zu parken, damit die Rettungsdienste im Notfall handeln können“, sagt der Bürgermeister.

Da Estellencs nur über einen Ortspolizisten verfügt, habe die Gemeinde Verstärkung angefordert.

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