Trotz der vielen Sperrungen: An diesen Orten können Sie die Sonnenfinsternis auf Mallorca sicher beobachten
9 der 26 offiziellen Beobachtungszonen der Balearen liegen auf Mallorca
"Diese Straßen und Zufahrten sind gesperrt", "Diese Aussichtspunkt werden abgeriegelt", "Diese Restaurants haben aufgrund der Zufahrtsbeschränkungen Event abgesagt": In den vergangenen Tagen hat eine Nachricht hinsichtlich der Einschränkungen zur anstehenden Sonnenfinsternis am 12. August die andere gejagt. Wo kann man überhaupt noch hingehen, um sich das historische Ereignis anzusehen?, mag sich so mancher da fragen.
Die Balearen-Regierung hat eine Liste mit den 26 offiziellen Beobachtungszonen (ZOO, zonas de observación oficial) auf den Balearen herausgegeben. Diese wurden laut den Angaben auf der entsprechenden Website nach der Analyse von mehr als hundert möglichen Standorten ausgewählt. Dabei wurden Kriterien wie Sichtbarkeit des Phänomens, Erreichbarkeit, Aufnahmekapazität, Verfügbarkeit von Parkplätzen und die Möglichkeit eines Einsatzes der Rettungsdienste berücksichtigt.
Bei den offiziellen Beobachtungszonen handelt es sich ausdrücklich nicht um die Orte, von denen aus man die Sonnenfinsternis am besten sehen kann, sondern Bereiche, in denen die Balearen-Regierung die Sicherheit der Menschen am besten gewährleisten kann.
Dank der offiziellen Beobachtungszonen verteilen sich die Beobachter über mehrere Gebiete. Zudem wird der Druck auf besonders sensible Gegenden verringert. Zuletzt ist die Teilnahme an dem historischen Ereignis von dort aus auch für die Beobachter am sichersten, während gleichzeitig die Umwelt geschützt wird.
9 von 26 Punkten liegen auf Mallorca
Neun der Beobachtungspunkte liegen auf Mallorca, in sieben Gemeinden. Weitere neun liegen auf Menorca, sechs auf Ibiza und zwei auf der kleinsten Baleareninsel Formentera.
Das sind die neun Beobachtungspunkte auf Mallorca
- Circuit de Son Matamoros
- Platja de Palma
- Ronda de Porreres
- Platja de Santa Ponça
- Camp de futbol d'Algaida
- Camp de futbol de Pina
- De Maioris a Tolleric
- Aparcament MA-3220
- Maioris
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