Feiern mit Meerblick: So war die MZ-Sommerparty im Purobeach Palma

Sommer, Sonnenuntergang und gute Gesellschaft: Die Mallorca Zeitung hat am Mittwoch (29.7.) direkt am Meer im Purobeach Palma ihre diesjährige Sommerparty gefeiert. Die erste Station für alle Gäste war wie immer der Photocall am Eingang. Schließlich soll keiner der Partygäste am Ende sagen müssen, er oder sie habe kein Erinnerungsfoto von der Sommersause.

Dann begrüßte der neue MZ-Chefredakteur Thoma Fitzner die gut 100 MZ-Freunde und -Leser sowie Partner des Hauses. In seiner Rede ging er auf die Herausforderung ein, Zeitung zu machen. „Unser Team versucht, die bestmögliche Mallorca Zeitung zu machen, wöchentlich in Papier, täglich online, über ein weiteres Format denken wir gerade nach“, sagte Fitzner.

So war die MZ-Sommerparty im Purobeach Palma / Nele Bendgens

Die Gäste genossen den Blick auf die Bucht von Palma, die leichte Meeresbrise – es herrschten tatsächlich sehr angenehme Temperaturen – und die entspannten Beats von DJ Marc Reynes. Nach der Begrüßung ließ man sich leckeres Fingerfood schmecken. Unter anderem gab es Austern im Teigmantel, Lachs-Tatar und Tataki vom Bonito mit Tomate und knusprigen Brotstückchen. Auch ein vegetarisches Risotto sowie Kroketten mit Hühnchen und Trüffel wurden aufgetischt.

Leckeres Essen und eine Tombola

Als Dessert gab es Crème brulée aus Haselnüssen sowie runde Pralinen aus Datteln und Pistazien. Später am Abend konnte der ein oder andere konnte Gast einen der attraktiven Preise bei der Tombola abstauben, die längst eine feste Institution bei der MZ-Sommerparty ist. Der Hauptpreis war eine Übernachtung mit Frühstück und Spa-Besuch für zwei Personen im Fünf-Sterne-Hotel Nixe Beach in Cala Major.

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Auch Grupotel ließ einen Preis springen: einen Day Pass für den Spa für zwei Personen. Auch ein Wochenende mit einem Sportwagen von Alpine konnten die Gäste gewinnen sowie weitere Preise wie Eintrittskarten für Kraftwerk oder Ohrringe von Isabel Guarch. Die Feier war vor allem dank der Sponsoren Purobeach Palma, Alpine, Trablisa, Es Jardí und dem Kaufhaus El Corte Inglés möglich.