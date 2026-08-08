Sehen Sie die totale Sonnenfinsternis von zu Hause? Mit diesem Test finden Sie es vorab heraus
Bei der totalen Sonnenfinsternis kann schon ein Baum oder ein Gebäude den entscheidenden Moment verdecken. Mit einem einfachen Blick zum richtigen Zeitpunkt lässt sich das vorher überprüfen
Wer die totale Sonnenfinsternis am 12. August auf Mallorca beobachten will, hat ab sofort bis zum 11. August die Möglichkeit, den geplanten Standort vorab zu testen. Zu bestimmten Uhrzeiten steht die Sonne dann nahezu an derselben Position wie während der Totalität. So lässt sich erkennen, ob Gebäude, Bäume oder Berge die Sicht versperren. Die Universitat de les Illes Balears (UIB) und AstroMallorca haben dazu eine Infografik in sieben Sprachen erstellt.
Das von der balearischen Landesregierung auf ihrer Internetseite veröffentlichte Schaubild stellt eine einfache Frage: „Wirst du die totale Phase von zu Hause aus sehen?“ Um das herauszufinden, sind drei Schritte notwendig.
Der richtige Zeitpunkt...
Zunächst müssen Beobachter die Referenzzeit für ihren Standort kennen. Auf Menorca sowie im Norden und im Zentrum Mallorcas ist dies 20.32 Uhr. Für den Süden Mallorcas sowie Ibiza gilt 20.33 Uhr, auf Formentera 20.34 Uhr.
Anschließend müssen Beobachter zwischen dem 7. und 11. August zur passenden Uhrzeit in Richtung Westen schauen. Zur jeweiligen Referenzzeit kommen je nach Tag einige Minuten hinzu: am 8. August vier Minuten, am 9. August drei, am 10. August zwei und am 11. August eine Minute.
Dann befindet sich die Sonne fast genau an der Stelle am Himmel, an der sie während der totalen Phase der Sonnenfinsternis am 12. August stehen wird.
Häuser, Bäume oder Berge
Der letzte Schritt ist die Sichtprüfung. Wer die Sonne zum errechneten Zeitpunkt von seinem vorgesehenen Beobachtungsplatz aus sehen kann, dürfte von dort auch die gesamte totale Phase der Sonnenfinsternis verfolgen können.
Verschwindet die Sonne dagegen hinter einem Gebäude, einem Baum, einem Berg oder einem anderen Hindernis, bleibt noch Zeit, einen nahe gelegenen Standort mit freierer Sicht auf den Horizont zu suchen.
Für die Beobachtung selbst ist außerdem geeigneter Augenschutz notwendig. Tipps und wichtige Anregungen zum Augenschutz - auch für Kinder - finden Sie hier.
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