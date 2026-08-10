Schon mal vormerken: Das sind die nächsten Sonnenfinsternisse auf Mallorca
Bis zum nächsten Himmelsereignis muss man nicht lange warten. Allerdings ist es keine totale Finsternis
Nach der Sonnenfinsternis ist vor der Sonnenfinsternis. Zwar wird in den nächsten Jahren auf Mallorca in diesem Jahrhundert keine so spektakuläre vollständige Finsternis mehr zu erleben sein wie an diesem Mittwoch (12.8.), aber wer dieses Himmelsereignis verpasst, kann sich bereits auf den 2. August 2027 freuen. Dann gibt es über dem äußersten Süden von Spanien die nächste totale Finsternis – und dann auch mitten am Tag kurz vor 1 1 Uhr.
In Palma zu 90 Prozent verdeckt
Am besten zu sehen sein wird sie in einem Streifen südlich einer Linie zwischen Cádiz und Málaga Aber auch auf Mallorca bekommt man einiges mit. Zu fast 90 Prozent wird in Palma der Mond die Sonne verdecken.
Und nur ein paar Monate später ereignet sich am 26. Januar 2028 eine sogenannte ringförmige Sonnenfinsternis. Dabei ist der äußere Ring der Sonne noch zu sehen, weil der Mond zu weit entfernt ist und die Sonne nicht komplett verdeckt.
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