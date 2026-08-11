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Doppeltes Glück für Astro-Fans auf Mallorca: Sie können direkt nach der Sonnenfinsternis die Perseiden bewundern

Mallorca erwartet am 12. August den Höhepunkt der Perseiden, die für ihre Sternschnuppen bekannt sind

Eine Sternenschnuppe des Perseiden-Meteorschauers, aufgenommen bei der Radaranlage auf dem Berg Puig de Randa, die etwas oberhalb des Klosters Santuari de Cura liegt.

Eine Sternenschnuppe des Perseiden-Meteorschauers, aufgenommen bei der Radaranlage auf dem Berg Puig de Randa, die etwas oberhalb des Klosters Santuari de Cura liegt. / Nieto Porras/Flickr

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Johannes Krayer

Johannes Krayer

Die Sonnenfinsternis ist nicht das einzige Himmelsspektakel am 12. August auf Mallorca. Denn wie jedes Jahr gibt es in den ersten Augustwochen am Nachthimmel die sogenannten lagrimas de San Lorenzo zu bewundern, einen Sternschnuppenregen, der auf Deutsch unter dem Namen Perseiden bekannt ist.

Höhepunkt just in der Nacht der Finsternis

In diesem Jahr erreicht dieses Spektakel just in der Nacht der Sonnenfinsternis vom 12. auf den 13. August seinen Höhepunkt. Die Sternschnuppen entstehen, wenn die Erde auf ihrer Umlaufbahn durch Trümmer- und Staubwolken anderer Kometen fliegt. Kleinste Teile davon treten in die Erdatmosphäre ein und verglühen sofort.

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Die größte Aktivität wird in den Nachtstunden zwischen 1 und 4 Uhr erwartet. Aber auch direkt nach Einbruch der Dunkelheit wird es bereits Sternschnuppen zu sehen geben. Am besten funktioniert die Beobachtung an Orten mit wenig Lichtverschmutzung.

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