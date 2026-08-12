Die Sonnenfinsternis auf Mallorca im Live-Stream von der Cala Blava / Andreas Glaesser

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Die Sonnenfinsternis auf Mallorca im Live-Stream von der Cala Blava

🔭 Weitere Informationen und Livestream

Wer die Sonnenfinsternis von Mallorca aus verfolgen möchte, findet ausführliche Informationen zu den einzelnen Phasen, Uhrzeiten und zur Beobachtung auf der Webseite von Deep-Cosmos.

Deep-Cosmos – Astrofotografie Mallorca

www.deep-cosmos.com

Standort: Cala Blava, Mallorca

Auf der Deep-Cosmos-Seite sind unter anderem die geplanten Zeiten der einzelnen Finsternisphasen sowie Informationen zum geplanten Livestream der totalen Sonnenfinsternis zu finden.

Dieses Ereignis ist schon einmalig. Die nächste TOTALE Sonnenfinsternis auf Mallorca

findet erst wieder am: Freitag den 17.Nov. 2180 um 10:39 Uhr statt. (Also in 154 Jahren.)

Technische Daten

Eine Weitwinkel TPTEK IP-Cam mit 2 ND Filtern