Schon frühmorgens Yoga unter freiem Himmel, nachmittags Breathwork und Sound Healing, abends Kirtan, Live-Musik und Ecstatic Dance: Von Donnerstag (27.8.) bis Sonntag (30.8.) findet auf dem Gelände der Only Summer Finca bei Llubí bereits zum vierten Mal das jährliche "Yoga del Mar Spirit Festival" statt. Die vier Tage stehen unter dem Motto „Evolution. Rebirth. Belonging. (Evolution. Wiedergeburt. Zugehörigkeit.)“ und werden als internationales Event auf Englisch abgehalten. Yogafans aus der ganzen Welt treffen sich hier, wobei der Zugang auf 500 Teilnehmer begrenzt ist. In unterschiedlichen Bereichen laufen parallel Yoga-Kurse, Meditationen, Workshops, Gesprächskreise und musikalische Veranstaltungen – gemeinschaftliche Bewegung in der Natur sowie Spiritualität und Verbindung stehen dabei im Mittelpunkt.

Festivalfeeling ganz ohne Alkohol / Nela König / Patricia Torales

Festivalfeeling auf natürlicher Basis

Die Festivalleiterin Nina Schweser, die sich Nina-Gyana nennt, erklärt auf dem Instagram-Kanal des Spirit-Festivals: "Durch das Praktizieren von Yoga, Meditation, Soundhealing und Breathwork aktivieren wir unseren körpereigenen Vorrat an natürlichen Highs." Und so findet das "Yoga del Mar Spirit Festival" komplett ohne Alkohol oder andere Drogen statt. Schweser gründete das Festival vor vier Jahren und organisiert es dieses Mal erstmals alleine. Für sie ist Yoga viel mehr als das Praktizieren von Asanas (Yogahaltungen) auf einer Matte. "Es ist vielmehr eine Lebenseinstellung und zeigt sich darin, wie wir die Natur, andere Menschen und uns selbst behandeln", erklärt sie. Das Festival soll für die Teilnehmer so etwas wie ein Spielplatz der Selbsterkenntnis sein. Ein sicherer Ort, an dem sie aus ihrer gewohnten Komfortzone treten können, um dabei neue Dinge über sich selbst zu lernen. Sobald man durch die Pforten des Geländes trete, befinde man sich in einer anderen Welt und viele würden das Festival mit tiefgehenden Erfahrungen und transformiert wieder verlassen.

Buntes Programm zwischen Yoga, Kirtan und Ecstatic Dance

Dabei richtet sich das "Yoga Del Mar Spirit Festival" ausdrücklich nicht nur an erfahrene Yogis. Auf dem Programm stehen ganz unterschiedliche Formen – von Ashtanga, Vinyasa, Hatha, Power und Acro Yoga über Kundalini und Yoga Nidra bis zu aktiver Meditation, Breathwork und Sound Journeys. Dazu kommen Workshops zu Themen wie Familienkonstellationen, Schamanismus, weibliche Ahnenarbeit oder Partnerschaft und Gemeinschaft. Aber auch Chillzonen wie ein Swimmingpool oder ein kleiner Markt mit Kunsthandwerk und gesunden Köstlichkeiten gehören dazu. Familien sind ausdrücklich willkommen. Für Kinder gibt es einen eigenen Kids Garden mit Betreuung, kreativen Workshops, Kinderyoga und Spielen. Kinder bis vier Jahre besuchen das Festival kostenlos.

Auch ein Swimmingpool befindet sich zur freien Nutzung auf dem Festivalgelände. / Nela König / Patricia Torales

Vier Tage, vier unterschiedliche Stimmungen

Los geht es am Donnerstag (27.8.) um 14.30 Uhr mit einem gemeinsamen Opening Circle. Danach führen Nina-Gyana und Yasmin durch den „Yoga del Mar Flow“, parallel gibt es eine Sound-Healing-Session. Am Abend übernimmt die Musik: Um 19.30 Uhr spielt Kirtan Ibiza, ab 21 Uhr lädt der mallorquinische DJ Paco Colombàs zum Ecstatic Dance.

Der Freitag (28.8.) beginnt bereits um 7.30 Uhr mit Ashtanga Yoga. Über den Tag verteilen sich unter anderem Vinyasa Yoga mit Mica; Power Yoga mit Ebba; Sound Healing; Contact Dance; ein Handstand-Workshop; Alchemy Breathwork mit Marcos; ein Mantra Circle mit David Lurey sowie Hatha und Kundalini Yoga. Nach dem gemeinsamen Abendessen folgt um 19.30 Uhr Franko Heke mit Cosmic Kirtan. Ab 21 Uhr übernimmt JPool mit seinem „Ecstatic Tribal Dance“ – einer Mischung aus elektronischen Sounds, Tribal-Rhythmen und Live-Elementen.

Gemeinschaft ist ein wichtiger Teil des Festivals / Nela König / Patricia Torales

Auch der Samstag (29.8.) startet früh: Um 7 Uhr steht Sadhana auf dem Programm, danach unter anderem PurePrana Vinyasa mit Adam Rice und die „5 Elements Breathwork“-Session mit Dani Bogari. Es folgen Acro Yoga; Kundalini Activation; ein Frauen- und ein Männerkreis; elektronische Musikmeditation sowie eine Medicine-Music-Session. Musikalischer Höhepunkt am Abend ist zunächst Franko Hekes Future Mantra Dance um 19.30 Uhr. Ab 21 Uhr verbindet der aus Saudi-Arabien stammende Dani Bogari beim Ecstatic Dance organische und elektronische Klangwelten.

Auch Tanz und Musik gehört zum Festivalprogramm. / Nela König / Patricia Torales

Der Sonntag (30.8.) ist ruhiger angelegt. Vinyasa und Synergy Yoga, Schamanismus, aktive Meditation, Yoga Nidra und der „Big Love Workshop“ führen durch den Vormittag. Nach einer Kakaozeremonie um 14.30 Uhr gehört die Bühne ab 15 Uhr The Hanuman Project. Das internationale Kirtan-Projekt kombiniert Mantras mit World Music, Tribal-Rhythmen und einem ausgesprochen tanzbaren Ansatz. Mit dem Closing Circle endet das Festival gegen 18.30 Uhr.

Auch Übernachtungen sind möglich

Der reguläre Festivalpass für alle vier Tage kostet 390 Euro, der Wochenendpass für Samstag und Sonntag 220 Euro. Tageskarten werden – abhängig vom Festivaltag – für 70 bis 130 Euro angeboten. Außerdem gibt es für Mallorca-Residenten zehn Prozent Rabatt, wenn eine entsprechende Bescheinigung vorgelegt wird.

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Wer möchte bleibt auch über Nacht - auf dem Festivalgelände stehen Glampings bereit. / Nela König / Patricia Torales

Wer die vier Tage komplett auf dem Gelände verbringen möchte, kann zwischen den Olivenbäumen campen. Ein Stellplatz für das eigene Zelt kostet für drei Nächte 150 Euro. Komfortabler wird es beim VIP-Glamping für 750 Euro für ein bis zwei Personen, inklusive eingerichtetem Zelt mit Matratze, Beleuchtung und weiteren Annehmlichkeiten. Außerdem sind noch zwei private Zimmer direkt auf der Finca zu mieten. Der Preis liegt hier bei 550 Euro pro Zimmer und Nacht.