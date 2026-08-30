Viele kamen verkleidet: Tausende feiern beim Festival Elrow Mallorca XXL Winamax Festival bis in die Nacht

Die Marathon-Veranstaltung Elrow Mallorca XXL Winamax hat am Samstag (29.8.) Tausende Besucher aufs Veranstaltungsgelände Son Fusteret vor den Toren von Palma gelockt. Erwartet worden waren im Laufe des zwölfstündigen Festivals rund 20.000 Menschen. Auf dem Gelände waren vier Bühnen aufgebaut: Hallucinarium XXL, Industry City, Pink Cathedral und The Jail, jeweils mit eigenem musikalischem Schwerpunkt.

Das Festival begann bereits um 14 Uhr, erreichte seinen Höhepunkt aber erst am Abend und in der Nacht. Das Konzept verbindet international bekannte Namen der elektronischen Musik mit Künstlern aus Mallorca.

Stilvoll gekleidet erschienen einige der Besucher. / Francesca Sestito

Bis 2 Uhr morgens Party

Auf der Hauptbühne Hallucinarium XXL traten unter anderem Manu Sanchez, Frank Storm, De la Swing, Teedee, Marco Carola, Hot Since 82 und Adam Beyer auf. Letzterer übernahm nach Mitternacht das Abschlussset bis 2 Uhr morgens.

Auf der Industry-City-Bühne standen Kiko Fernández, Grace Dahl, Adiel b2b Quest, Chlär, Marrøn und Ben Sims auf dem Programm. In der Pink Cathedral dominierten lokale Künstler wie Rodri Schatinni, Peptronik, Pep Vanrell, Jaume Colombàs, Toni R b2b Moberden und Tito García. Auf der Bühne The Jail spielten Lucia Sholtus, Pijama Bros, Sergi Ales, Javitoh und Mili Takeshi.

Eine andere Besucherin. / Francesca Sestito

Viele kamen verkleidet

Zum Programm gehörten nicht nur zwölf Stunden elektronische Musik, sondern auch Performer, Kunstinstallationen, Konfetti, aufblasbare Elemente und zahlreiche Licht-, Klang- und Spezialeffekte.

Mehrere Bars standen zur Verfügung sowie vier Tanz-Areas. Viele der Teilnehmer kamen verkleidet, andere in einer Mischung aus Bademode und Casual Look. Gegen die Hitze gab es Vorrichtungen, die Wasser versprühten. Gegen Abend füllte sich dann auch der VIP-Bereich, der zunächst eher wenig frequentiert war.

Gute Stimmung überall. / Francesca Sestito

Das sagen die Besucher

Die MZ hat sich unter das Partyvolk gemischt und mit den Besuchern gesprochen. Die Deutsche Anna Becker war schon früh gekommen und war begeistert: "Die Leute haben richtig Spaß. Am meisten hat mir die Energie der DJs und der Leute hier gefallen. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen", sagte die 25-Jährige.

Party in Son Fusteret. / Francesca Sestito

Und eine andere Deutsche, Loreen Schäfer, zeigte sich vom Bühnenbild beeindruckt. Auch die 32-Jährige wolle nächstes Jahr wieder dabeisein. "Ich hatte irre viel Spaß beim Tanzen." Óscar Vizcaíno (30) unterstrich das tolle Ambiente der Party: "Es ist viel gesünder als auf vielen anderen solcher Veranstaltungen. Niemand prügelt sich hier."

Und Pedro Picapiedra war extra aus Cádiz angereist, er hatte sein Ticket schon vor vier Monaten gekauft. "Leider sind solche Feste, auf denen sich die Leute verkleiden, vom Aussterben bedroht. Diese Party sollte zweimal im Jahr stattfinden", sagte der 29-Jährige.

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Der nächtliche Drachenbesuch. / Francesca Sestito

Mallorca ist Teil der Partyreihe

Mallorca ist seit Jahren Teil der Spanien-Tour von Elrow. Das 2010 gegründete Veranstaltungsformat ist inzwischen auch regelmäßig auf Ibiza, in Madrid, London, Dubai, Las Vegas und Amsterdam vertreten.