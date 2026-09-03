Nele Bendgens

Folgen Sie uns bereits? Marken Sie uns als bevorzugte Medien Hinzufügen zu Google

So lief das Felanitx-Dorffest "El Cosso" ab

Mallorca feiert im Spätsommer nicht nur traditionelle Patronatsfeste, sondern auch immer mehr sogenannte „Neofiestas“ – vergleichsweise junge, oft von Einwohnern selbst organisierte Feiern mit viel Humor und ungewöhnlichen Ritualen. Dazu gehört auch "El Cosso" in Felanitx, bei dem Politik und Amtsträger traditionell auf die Schippe genommen werden. Das Dorffest blickt dabei auf eine vergleichsweise lange Geschichte zurück: Es gibt es bereits seit 1983.

Beim diesjährigen Cosso am 28. August hielt sich Felanitx’ Bürgermeisterin Catalina Soler allerdings zurück. Sie verließ das Fest in Begleitung der Lokalpolizei und brach damit eine langjährige Tradition. Mehr dazu hier.