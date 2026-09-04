Bürgermeisterin auf Mallorca flieht vor eigenem Ortsfest

Das war der Bürgermeisterin und ihrem Statthalter in diesem Jahr zu heikel: Beim traditionell anarchischen Dorffest El Cosso sollten sie, wie die Tradition dieser Neo-Fiesta verlangt, nach dem Besuch der Messe unter dem Baldachin (palio) durchgehen. Der wird jedoch nicht zu Ehren der Würdenträger in die Höhe gehalten, hier erwartet sie vielmehr eine ziemlich wüste Behandlung, wie man es auf der Insel fast nirgendwo sieht. In der letzten Gemeinderatssitzung vor dem Fest hatte der Vizebürgermeister geklagt, das Hemd, das man sich anziehe, könne man nachher wegschmeißen, und er wolle gar nicht wissen, mit welchen Flüssigkeiten man da angeschüttet werde.

Geklagt, getan: Die Dorfchefin Catalina Soler (PP) und ihr Vize Jaume Monserrat (El Pi) beschlossen, sich von der Ortspolizei evakuieren zu lassen. Eine Premiere. Und das, obwohl die dezidiert unschüchternen Feieranten von El Cosso den Gemeindevätern und -müttern Schutzbekleidung angeboten hatten, in Rosa und höhnisch beschriftet wie Fußballtrikots, mit einer Nummer für jeden Politiker. Einige Tapfere nahmen das Angebot an und genossen eine mutmaßlich alkoholhaltige Dusche.

Mutiger Gemeinderat nach der „BaldachinExperience“. / Ana B. Muñoz

Vielleicht wurden die beiden flüchtigen Dorfspitzen bei ihrer Risiko-Einschätzung nachdenklich, weil die Fiesta-Shirts des Vorjahres mit der arabischen Aufschrift „Saha al-Qatal“, was Kampfplatz oder Schlachtfeld bedeutet, weiter populär waren, obwohl dort kritisch auf Gaza-Konflikt und Stierkampf gemünzt. Dazu wurden Fahnen mit den Farben Palästinas und der linken Unabhängigkeitsbewegung Kataloniens geschwungen.

Ein Huhn als Wahrzeichen: So war das Dorffest "El Cosso" in Felanitx / Nele Bendgens

Endete auch mal vor Gericht

Tatsächlich endete der Politiker-Spießrutenlauf schon einmal vor Gericht: 2011 brach ein Tumult aus, weil sich Polizisten überwältigt sahen und mit Pfefferspray gegen die Menge wehrten. Ein Balearen-Präsident (Gabriel Cañellas) wurde buchstäblich durchs Dorf gejagt, ein anderer (Jaume Matas) musste von der Eingreiftruppe der Polizei aus einer Belagerung befreit werden und eine Inselratspräsidentin (Maria Antònia Munar) erlebte, wie ihr Dienstwagen mit feuchtem Brot und stark riechendem Fisch gefüllt wurde. Der sozialistischen Politikerin Francina Amengol, später Regierungschefin der Balearen und heute Präsidentin des Abgeordnetenhauses in Madrid, steckten die fröhlichen Cosso-Gesellen seinerzeit Kopien von Geldscheinen in den Ausschnitt. Ist nicht ohne, als Politiker bei El Cosso die Menschengasse zu durchlaufen.

Ursprünglich geht die Festvereinigung auf die Fans der Stierkämpfe zurück, die sich in den 80er-Jahren in Felanitx organisierten, worauf auch die weiße Kleidung mit roten Halstüchern hinweist, den baskischen Stierläufern der Sanfermines nachempfunden. Das lebende Huhn, das besonders guten Stierkämpfern als Geschenk überreicht wurde, ist heute das Symbol – genannt „La Quica“ – dieser ausdrücklich als Gegen-Fest angelegten Feierlichkeit, die nichts mit dem Patronatsfest, nichts mehr mit Stierkampf und schon gar nichts mit Religion zu tun hat.

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