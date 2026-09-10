Meeresfrüchte satt: Dieses große Gastro-Event für Fischfanatiker startet in Palma

Lust auf Meeresfrüchte? Dann sind Sie vom 11. bis 27. September bei MarisGalicia richtig. Auf einer Fläche von gut 1.500 Quadratmetern entsteht neben dem MZ-Gebäude (Nähe Kongresspalast) in Palmas Viertel Nou Llevant ein „galicischer Hafen“ mit Platz für mehr als 1.000 Besucher, offenen Küchen, Theken, Bäckerei, Reisgericht-Station und einem Becken mit lebenden Meerestieren.

Lebende Hummer, die noch springen, bevor sie auf den Grill kommen, frisch aus dem Atlantik eingetroffene Entenmuscheln, Kaisergranate, das Tintenfischgericht pulpo a feira und saftige Seespinnenbeine sind nur einige der Stars, mit denen die Veranstalter werben. Damit alles frisch ist, bringen spezielle Lastwagen mit großen Wasserbehältern die Meeresfrüchte täglich lebend aus Galicien auf die Insel. Wie in den vergangenen Jahren können die erwarteten 25.000 Gäste ihr Menü selbst zusammenstellen. Mit einem Bestellzettel geht man von Stand zu Stand und kreiert ein individuelles Menü.

Stand für Reisgerichte und Tintenfischabteilung

Insgesamt gibt es sechs große Stände: einen Bäckerstand mit galicischen Teigtaschen (empanadas) und klassischem galicischem Brot; den Stand für Reisgerichte, die Tintenfischabteilung (pulpería), den Bereich für Gegrilltes und Gekochtes, mit einem Becken, aus dem man auswählen kann; eine Bar mit Weinen und Spirituosen sowie den Souvenirbereich. Alles wird von Livemusik mit galicischen Dudelsäcken und Tänzen begleitet. Auch die Deko ist ganz auf die nordspanische Küstenregion ausgerichtet. Wer lieber zu Hause essen will, kann seine Meeresfrüchteplatte per WhatsApp bestellen und vor Ort abholen.

Montags bis samstags, 13 bis 16.30 Uhr und 20 bis 23 Uhr. Sonntags von 13 bis 16.30 Uhr. Mehr Infos: marisgalicia.es

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