Rock, US-Cars und Las-Vegas-Flair: American Car Show kommt nach Port Adriano

Fans amerikanischer Autos kommen am Sonntag (13.9.) in Port Adriano im Südwesten von Mallorca auf ihre Kosten. Bei einer neuen Ausgabe American Car Show werden auf dem zentralen Platz des Yachthafens in der Gemeinde Calvià zwischen 11 und 15 Uhr mehr als 80 US-amerikanische Fahrzeuge ausgestellt. Der Eintritt ist kostenlos.

Swing, Rock und Wettbewerb

Zum Programm gehört auch Livemusik: Von 11 bis 12 Uhr tritt Christa Elmer mit Swing auf. Von 12.30 bis 13.30 Uhr sorgt anschließend die Rockband Juanito Percha für musikalische Unterhaltung. Ab 13.30 Uhr steht der traditionelle Miss-Pin-up-Wettbewerb, ein Vintage-Fashion-Contest, auf dem Programm. Die Teilnehmerinnen können Preisgelder in Höhe von insgesamt 800 Euro einstreichen.

Heiraten wie in Las Vegas

Für zusätzliches US-Flair sorgen Foodtrucks und eine Hochzeitskapelle im Stil von Las Vegas. Die sogenannte Wedding Chapel ist von 11 bis 14 Uhr geöffnet und soll Besuchern eine möglichst stilechte Vegas-Erfahrung bieten.