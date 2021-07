Das freut die Kunden und tut sicherlich auch dem Geschäft gut - wobei die Bar Bosch Werbung eigentlich gar nicht braucht: Das Traditionscafé im Herzen von Palma de Mallorca hat am Montag (12.7.) per Pressemitteilung angekündigt, am Mittwochvormittag allen Kunden einen café solo oder einen café con leche zu spendieren. "Wir wollen uns damit für die Unterstützung in der Pandemie bedanken", sagt Geschäftsführer Juan José Calzada zur MZ.

Wie alle anderen Lokale auf Mallorca hatte das am Ende des Prachtboulevards Borne gelegene Café monatelang coronabedingt geschlossen und konnte danach zeitweise nur die Außentische bewirten. "Unsere Kunden aber sind uns die ganze Zeit über treu geblieben", sagt Calzada, "zur Not haben sie eben unseren Lieferservice in Anspruch genommen."

Und dafür gibt es jetzt einen Kaffee aufs Haus. Serviert wird er nicht nur im Innenraum und an den Außentischen an der Plaça de Ses Tortugues (offiziell Plaça Joan Carles I.), sondern auch zum Mitnehmen. Die Bar Bosch ist für viele der erste Anlaufpunkt in der Innenstadt von Palma und nicht zuletzt wegen der belegten Brötchen ("langostas") berühmt.

"Wir haben doch alle gerne, wenn sich jemand bei uns bedankt", sagt Calzada. Den Gratis-Kaffee - einen pro Person - gibt es am Mittwoch (14.7.) zwischen 8 und 13 Uhr. Auch für Nicht-Stammgäste? "Natürlich, manche konnten ja gar nicht kommen. Es war nicht nur für uns eine schwierige Zeit, sondern auch für unsere Kunden", so der Geschäftsführer. /ck