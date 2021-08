Ob Frozen Yogurt oder Ice Rolls: In den vergangenen Jahren haben sich immer mehr Betreiber auch an neumodischen Eisvarianten probiert. Dick im Frozen-Yogurt-Geschäft ist hierzulande die Kette Llaollao, die mittlerweile über 250 Mal auf der ganzen Welt vertreten ist. Auf Mallorca gibt es seit 2013 Filialen. Gefrorenen cremigen Joghurt mit bunten Toppings und süßen Saucen in den charakteristischen grün-weißen Bechern kann man etwa an den Strandpromenaden von Palmanova und Can Pastilla, in Palmas Zentrum im Carrer Oms sowie in Cala Millor und Port d’Alcúdia löffeln.

Noch recht neu sind zwei mobile Joghurt-Verkauf-Trucks vor dem Einkaufszentrum Fan und dem Kaufhaus El Corte Inglés an Palmas Avenidas. Der Kaufhausriese habe erst kürzlich spanienweit ein Abkommen mit der Kette abgeschlossen, bestätigt Mallorca-Sprecher Toni Sánchez. Der erst im Juni installierte Foodtruck laufe sehr gut. „Es ist ein größtenteils natürliches und gesundes Produkt, das man auch gut mit Obst kombinieren kann“, so Sánchez. „Llaollao wird zu 53 Prozent aus fettarmer Milch aus Galicien und zu 33 Prozent aus frischem, handgefertigtem Joghurt aus Kantabrien gemacht“, so eine Sprecherin der Kette.

Auch das Jogurtti in Santa Ponsa setzt auf diese Art von Eis. D’Angelo Solari, der aktuelle Betreiber, ist sich sicher, dass auch die große Möglichkeit an Variationen durch die verschiedenen Toppings den „gefrorenen Joghurt“ so beliebt macht. Auch im Tuttis Frozen Yogurt am Paseo Marítimo in Palma (Av. de Gabriel Roca, 12), bei Danone in Arenal (Av. Miramar, 1) oder im Petit Cafè Frozen Yogurt in Port de Sóller (Passeig Es Traves, 23) werden Joghurt-Fans fündig.

Oft deutlich süßer können die Ice Rolls werden. Aus deutscher Hand gibt es sie derzeit etwa bei „Juliette und Holger“ in Peguera (Carrer Sebel·lí, 3). Die beiden waren einst Franchisenehmer von MM Ice Rolls. „Wir haben mit den Ice Rolls gutes Geld verdient und es hat Spaß gemacht mit den Kindern und Jugendlichen, aber das ständige Schlagen mit den Spachteln auf die Stahlplatte hat unsere Hände kaputt gemacht“, so Holger Bombien. Die aus Milchpulver und Milch angerührte Basis wird, je nach Kundenwünschen, mit zerschlagenen Früchten und Oreo-Keksen oder Raffaello auf einer –25 Grad kalten Metallplatte verstrichen, friert dort kurz an und wird dann aufgerollt. Im April zogen die Residenten Corinna und Harald Prochnow in Cala Millor nach. Mittlerweile heißt ihr Laden „Ice Rolls by Flupper und Fredi“. In Palma mischt in der Fußgängerzone Carrer Sindicat Ice Wave und im Carrer Argenteria Curly’s Ice Dreams mit.