Die Gastro-Szene in Palma de Mallorca hat einen ihrer kreativen Köpfe verloren: Fabián Fuster. Mit gerade einmal 39 Jahren verstarb er während eines Aufenthalts in Deutschland, konkret in Düsseldorf. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt geworden.

Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Irene Rigo führte er seit Dezember 2011 das beliebte Bistro-Lokal Canela in Palmas Altstadt in der Sant Jaume-Straße, dass er im Laufe der Jahre zu einem anerkannten Gourmet-Restaurant entwickelt hatte – wobei die herzlich-legere Atmosphäre stets erhalten blieb. Vor allem beliebt waren die Plätze an der Theke rund um die offene Küche, wo man den Köchen zuschauen konnte. Selbst Michael Douglas erklärte das Lokal zu einem seiner Favoriten auf der Insel. Fusters Vater war der frühere Diario de Mallorca-Chefredakteur Juan Antonio Fuster und seine Mutter die Schweizer Fotografin Cathy Grundfeld. Studiert hatte Fuster auf der Hotel- und Gastronomiefachschule EHIB, gearbeitet hat er u.a. in Amsterdam, London oder auch bei Josef Sauerschell in dessen Restaurant Es Racó d'es Teix in Deià, bevor er sich mit dem Canela selbständig gemacht hatte.