Es war das vegetarische und dann auch vegane Restaurant in Palma, nun ist das Bon Lloc (Guter Ort) in La Mujer de Verde (Die Frau in Grün) wiedergeboren. Wobei der Betreiber, Juanjo Ramírez, Wert darauf legt, dass es keine Replik ist. Er will mit seinen Kindern als Partnern etwas Neues beginnen. „Klar, das Bon Lloc hat einen guten Ruf, was bei einem neuen Lokal hilfreich sein kann“, sagt er der MZ. „Aber es wäre dann wieder nur ‚mein‘ Lokal, eine Fortsetzung. Meine Kinder waren immer die Kinder vom Bon-Lloc-Chef und wären dies bei gleichem Namen auch geblieben, aber das neue sollte auch für sie eine unbelastete, gleichberechtigte Chance sein.“

Einstige Pioniere – heutige Vorbilder

Doch der Reihe nach: Das Bon Lloc war 1978 das erste vegetarische Restaurant der Insel. 1986 stieß Juanjo Ramírez zum Gründerteam hinzu und übernahm das Lokal bald allein. „Wir waren die bunten Vögel, die glaubten, dass Genuss auch ohne Fleisch und Fisch möglich ist“, erinnert sich Ramírez an die Anfänge. Mit viel Geduld, einem über all die Zeit konstant guten Angebot und dem Wechsel von vegetarisch zu vegan gewann das Bon Lloc jedoch immer mehr Gäste und ebnete so den Weg für all jene vegetarisch-veganen Lokale, die folgen sollten.

Die Pandemie bedeutete das Ende des Bon Lloc

Bis die Pandemie kam und sich der Vermieter im Carrer Sant Feliu als unerbittlich erwies. „Viele Monate geschlossen und ohne Gäste, dann ohne Terrasse, dazu die unverändert hohe Miete – das haben wir nicht ‚überlebt‘“, sagt Ramírez. Ende 2020 musste Ramírez das Bon Lloc schweren Herzens schließen.

Aber das Leben besteht auch aus Wechseln, aus Veränderungen, wie der jetzt 61-Jährige sagt. Sie seien sogar notwendig, um neuen Ideen Raum zu geben. Und so kam bald der Gedanke auf, an anderer Stelle gemeinsam mit seinen Kindern ein neues Lokal zu eröffnen. „Wir haben nicht intensiv gesucht, sondern eigentlich hat uns das Lokal gefunden“, sagt Ramírez über den neuen Standort in unmittelbarer Nähe zum Museum Es Baluard. Mit viel Elan und Fantasie sowie dank eines diesmal entgegenkommenden Vermieters hätten seine Kinder aus den zunächst wenig einladenden Räumlichkeiten etwas machen können, was der Familien-Philosophie entspricht.

Die ganze Familie hilft mit

Sohn Carlos ist im Service, Tochter Paula kümmert sich um Kommunikation und Marketing und hilft auch im Service, wenn es voll wird. Und Papa Juanjo ist für die Küche zuständig. Als Vierte im Bunde ist noch Tochter Mercedes dabei, die als Ernährungswissenschaftlerin arbeitet und zukünftig – ebenso wie früher im Bon Lloc – Kurse im La Mujer de Verde anbieten wird. „Wir haben das Ambiente, die Ausrichtung, das modernere Auftreten in der Öffentlichkeit gemeinsam beschlossen“, so Ramírez. Auch für die Küche hätten die Kinder Ideen beigetragen, wobei das letztlich sein Ressort sei.

Ausgefallene Drei-Gänge-Mittagsmenüs

Geboten wird – gemacht aus guten, möglichst regionalen Bio-Produkten – eine Frühstückskarte mit belegten Toasts, llonguets oder Pfannkuchen sowie ein Mittagsmenü mit Auswahlmöglichkeit. Abends wird wahrscheinlich erst ab April geöffnet sein, dann mit einem À-la-carte-Angebot. Der Preis für das wöchentlich wechselnde Drei-Gang-Mittagsmenü ist in all den Jahren fast gleich geblieben: 15 Euro.

Am Testtag gab es beispielsweise als Amuse-Gueule einen Aioli-Mix aus Avocado und Oliven auf Brot, dann eine Dupuy-Linsensuppe mit viel Gemüse und Kartoffeln oder eine Rotkohlcremesuppe mit knusprigen Zwiebeln und Erdnüssen. Beim Hauptgang konnten die Gäste zwischen gefüllter geschmorter Aubergine mit Hummus, Tahini-Sauce und Rucola oder Quinoa mit marokkanisch gewürztem Gemüse, Weißkohlsalat und Koriandersauce wählen. Der leckere Nachtisch: eine Mousse aus Kakao und Johannisbrot, darüber Keks-Ingwer-Mandel-Brösel oder ein Mango-Joghurt mit Walnüssen.

Bleibt noch die Frage nach dem neuen Namen. La Mujer de Verde ist ein Songtitel der Gruppe Izal, der von einer Frau in Grün mit Superkräften erzählt. Tochter Paula hatte ihrem Vater Ende September 2019 zum Geburtstag Izal-Konzertkarten geschenkt. Das Lied von der Frau in Grün habe allen, besonders aber dem Vater am besten gefallen.