Das Familienrestaurant "Casa Maruka" in Palma de Mallorca ist am Montag (28.2.) bei einer Gala im baskischen San Sebastián in den renommierten Restaurantführer Guía Repsol aufgenommen worden. Das Restaurant in der Nähe der Plaça d'Espanya wurde im Jahr 2007 von Alberto Serrano und María José Calabria eröffnet und bietet auf der Karte neben Klassikern der mallorquinischen und spanischen Küche wie Frito mallorquín, Kroketten und Kutteln auch Spezialitäten wie Fleischbällchen vom Landhuhn mit Tintenfisch und Garnelen sowie Thunfisch-Tataki auf mallorquinischer Coca. Der Restaurantführer zeichnet das Lokal für seine "zeitgemäße Überarbeitung alter Geschmacksrichtungen und Formeln" aus.

Neben der Casa Maruka wurde auch das "Es fum" im Lusxushotel St. Regis Mardavall in der Gemeinde Calvià ausgezeichnet. Die Jury lobte die zeitgemäße Herangehensweise, mit der Miguel Navarro "dem Akademismus begegnet, der erforderlich ist, wenn man in einem so [herrschaftlichen] Rahmen Ravioli mit Gänseleber, gebratenen Seeteufel oder gegrillte Taube serviert. Unter dieser Prämisse stechen die chirurgische Präzision, mit der jedes Detail gelöst wird, sowie die Herzlichkeit des von Daniela Witting geleiteten Service hervor." 16 Restaurants auf Mallorca in der Guía Repsol Mit den beiden Neuzugängen werden insgesamt 16 Restaurants von Mallorca in der Guía Repsol gelistet. Auf den Balearen sind es insgesamt 37 Lokale, die mit einer bis drei "Sonnen" ausgezeichnet werden. Die mallorquinische Köchin Maca de Castro ist die einzige Balearen-Köchin, die für ihr Restaurant in Alcúdia drei Sonnen des Restaurant-Guides erhalten hat. Zwei Sonnen gibt es für Andreu Genestra (Capdepera), Béns d'Avall (Sóller), Dins Santi Taura (Palma), El Olivo (Deià) und La Fortaleza (Llucmajor). Mit einer Sonne können sich Aromata (Palma), Casa Manolo (Ses Salines), Ca na Toneta (Caimari), Can Toni Moreno (Port des Canonge), DaiCa (Llubí), Es Racó d'es Teix (Deià), Marc Fosh (Palma) und Voro (Capdepera) brüsten. Die Direktorin des Repsol-Führers, María Ritter, betonte, dass "es erfreulich ist, zu sehen, dass viele Fachleute den Mut und den Enthusiasmus haben, Projekte zu starten oder neue Ansätze zu suchen." Insgesamt werden in der Guía Repsol 666 Restaurants in allen Ecken Spaniens geführt. /pss