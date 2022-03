Wolf Wilder ist niemand für kleine Gesten. Wenn er spricht, bewegt er sich ausladend, wenn er plant, plant er groß. Sein Heim auf Mallorca ist keine klassische Finca oder gar eine kleine Stadtwohnung. Wilder und seine Frau Yüksel Gök leben die meiste Zeit des Jahres in Berlin, aber viele Wochen im Jahr verbringen sie in einer ehemaligen Textilfabrik in Sóller. Die gewölbte Decke ist hoch, die Besucher werden an einen riesigen Esstisch gebeten. Und natürlich darf auch ein Weinregal nicht fehlen. Magnum-Flaschen mit eineinhalb Litern für Feiern und Abende mit Freunden, Rotwein, Weißwein, Rosé. Dazu hat Wilder noch zwei Weinkühlschränke und einen Weinkeller – der einzige klimatisierte Raum im Haus. Kein Wunder: Der 50-Jährige hat beinahe die Hälfte seines Lebens dem spanischen Wein gewidmet.

1996, mit nur 24 Jahren, gründete der frischgebackene Betriebswirt mit drei Freunden das Unternehmen „Wein und Vinos GmbH“. Die vier eröffneten eine Weinhandlung in Berlin-Kreuzberg, die von Anfang an auf spanischen Wein spezialisiert war. „Dabei habe ich damals nicht einmal Wein getrunken“, erinnert sich Wilder, der seine gesamten Ersparnisse in das Projekt investierte. „Meine Eltern haben erst zwei oder drei Jahre später davon erfahren“, erzählt er.

Schnell mehr Umsätze übers Internet als über die Weinhandlungen

Der Dreh mit dem spanischen Wein war ein voller Erfolg. In nur wenigen Jahren eröffneten die vier Freunde drei weitere Geschäfte. Vor allem aber erkannten sie früh die Zeichen der Zeit: „Einer meiner Partner war Programmierer und sagte uns: ,Da gibt es so etwas, das heißt Internet.‘ Das war unser Glück.“ 1997 ging die Website vinos.de online. Zunächst als Kuriosum gehandelt, generierte dieser Vertriebskanal schon bald mehr Umsätze als die Filialen. Bis heute ist vinos.de der größte Online-Fachhändler für spanische Weine in Deutschland. Hinzu kommen sechs Filialen in Berlin, eine in München und eine in Hamburg. „Aber der meiste Umsatz wird nach wie vor online gemacht“, sagt Wilder.

Er selbst ist seit Anfang des Jahres nicht mehr dabei. 2012 erwarb Hawesko Holding, ein Riese im Wein- und Spirituosenmarkt mit einem Jahresumsatz von 680 Millionen Euro (2021), 70 Prozent der „Wein und Vinos GmbH“. Die Gründer behielten die restlichen 30 Prozent, wobei zwei von ihnen aus dem Unternehmen ausstiegen. Wilder arbeitete mit einem weiteren Gründer bis 2015 die neue Geschäftsführung ein und saß bis Ende 2021 im Beirat.

Exklusive Weintouren mit Wolf Wilder und der MZ

Jetzt bricht er zu neuen Ufern auf. Zusammen mit seiner Frau, die zertifizierter Coach ist, und dem Führungskräfte-Trainer Walter Bolinger hat Wolf Wilder das Unternehmen Nachfolgebegleiter gegründet. Die drei helfen Unternehmern, die Übergabe ihrer Firma erfolgreich zu meistern. Wilder kann hier aus seiner eigenen Erfahrung schöpfen. Außerdem haben Yüksel Gök und Wilder einen Unternehmer-Salon auf Mallorca gegründet. Im sogenannten „Tischgespräch“ laden sie andere Unternehmer in ihre alte Textilfabrik in Sóller ein, sich bei einem Essen über ihre Erfahrungen auszutauschen.

Aber natürlich lässt das Thema Wein den Weinliebhaber Wolf Wilder nicht los. Und so beginnt er eine Zusammenarbeit mit der MZ. Zum einen empfiehlt er in seiner Kolumne „Weine mit Charakter“ monatlich Weine aus ganz Spanien. Zum anderen organisiert er gemeinsam mit der MZ exklusive Weintouren. „Mallorca ist eine Region mit eleganten Weinen, die im Stil sehr abwechslungsreich sind“, sagt Wilder. Bei der ersten Tour am 22. April werden die maximal zwölf Teilnehmer die Weingüter Nava Rover, Ribas und Biniagual besuchen. Wie immer bei Wolf Wilder wird es dabei alles andere als gewöhnlich oder klein zugehen. Gemeinsam verkostet die Gruppe authentische Top-Weine, genießt ein Essen in ganz besonderer Umgebung und gewinnt dank Wolf Wilder privilegierte Einblicke in die mallorquinische und spanische Weinkultur.