In Palma de Mallorca gibt es eines der besten Kaffeehäuser der Welt, zumindest wenn man der Zeitung "Financial Times" glauben schenkt. Das Finanzblatt kürte das "Mistral Coffee House" an der Plaça Weyler - direkt neben dem Ausstellungshaus CaixaForum - zu einem der 25 empfehlenswertesten "Coffee Shops" des Planeten.

"Den besten Kaffee Palmas bekommt man, wenn man über einen sonnendurchfluteten Platz im Herzen der Altstadt geht und das doppelstöckige Mistral betritt", heißt es in dem Artikel, der daneben Cafés in Berlin (Bonanza Coffee Roasters), Paris, Kairo, Bogotá, Sydney, New York und im Libanon empfiehlt. Neben der täglich wechselnden Karte werden dem Leser im Mistral Klassiker wie das Café con Leche, aber auch ungewöhnlichere Kreationen wie etwa ein Espresso mit Tonic nahegelegt. Geheimnis liegt in der Röstung Das Café mit eigener Rösterei hat erst im Juli vergangenen Jahres eröffnet. Das Geheimnis des Geschmacks liege an der eigenen Röstung, erklärt die Gründerin des Lokals, Agata Mikulska, gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Die hauseigene Rösterei "Mistral Coffee Roasters" existiert schon seit 2017 und befindet sich im nahegelegenen Carrer del Banc. "Wir haben ein eigenes Rezept, um ganz besondere Noten hervorzuheben." Zudem achte man sehr auf die Herkunft der Bohnen, die vor allem in Afrika und Zentralamerika wachsen. "Wir wissen genau, wie die Pflanzen auf den Plantagen behandelt werden. Wir arbeiten zudem nur mit kleinen Betrieben zusammen, wo die Bohnen per Hand gepflückt werden. Weil der Eigengeschmack so wichtig ist, wird der Kaffee im "Mistral Coffee House" auch ohne eine Zutat serviert die man sonst überall in Cafés findet: Zucker. "Ich bitte die Gäste immer, den Kaffee erstmal ohne Süßstoffe zu probieren", sagt Mikulska. "Viele sind dann überrascht vom Aroma." /pss Mistral Coffee House, Plaça de Weyler, 2 A, Mo. - Fr. 9- 18 Uhr, Sa- 9 - 15 Uhr