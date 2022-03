Es war, wie auch bei den ersten drei Ausgaben, ein launiges, lebendiges Wochenende, das von Jahr zu Jahr besser und umfangreicher wird. Die Rede ist vom "Protur Chef", dem nationalen Wettbewerb der Kochschulen. Vom Eröffnungsabend am Donnerstag (17.3.) bis zum Abschluss am Sonntag fand das Event im Fünf-Sterne-Hotel Protur Biomar in Sa Coma statt. Als “Chef” und Organisator des Festivals fungierte erneut Starkoch Tomeu Caldentey. Als launiger Moderator führte Koldo Royo durch das Programm.

Siegerin überzeugte mit einem Dessert Als Siegerin gekürt wurde die 26-jährige Annge Mohamed Embarak von der Kochschule Juniper Serra in Palma mit ihrem farbenfrohen und kreativen Dessert “Maresía”. Vorab waren aus den vielen Bewerbungen 18 Kochschülerinnen und Kochschüler von 15 Kochschulen aus ganz Spanien ausgewählt worden. Sie mussten sich – jeweils sechs pro Turnus – in drei Halbfinalen die Finalteilnahme mit einem Gericht rund um die Entenbrust erkochen. In der Jury saßen Köche (etwa der Zwei-Sternekoch Álvaro Salazar, die Sterneköche Marc Fosh, Adrián Quetglas, Fernando Arellano, Andreu Genestra sowie Victor García, Irene Gutierrez, Guillem Mendéz, Bernabé Caravotta und viele andere), Sommeliers und Gastrojournalisten. Anschließend gab es das Finale mit einem frei wählbaren Gericht, aus dem Annge Mohamed Embarak als Siegerin hervorging. Der Titel "Protur Chef" ging einher mit einem Scheck über 3.000 Euro und einem einmonatigen Praktikum in einem Protur-Hotel samt Aufenthalt. Platz 2 wurde belohnt mit 1.500 Euro und ebenfalls einem Praktikum und ging an Jesús Jiménez von der Kochschule Master D in Málaga. Platz 3, 1.000 Euro und das Praktikum gewann Débora Lois Soutullo der Kochschule CIFP Carlos Oroza in Pontevedra. Alle Teilnehmer erhielten zudem ein wertvolles Messerset, die Grundausstattung eines jeden Kochs. Spannendes Rahmenprogramm Neben diesem Wettbewerb gab es ein spannendes Rahmenprogramm, das viele Besucher anzog. So etwa einen weiteren Wettbewerb, Protur Chef Kids, in dem junge Nachwuchstalente ebenfalls konkurrierten, indem sie im Halbfinale Crêpes oder Tacos nach Belieben füllen und im Finale einen Hamburger gestalten und braten mussten. Hier gewann Laura Grados. Zudem stellten sich acht Prominente ebenfalls einem eher witzigen Wettbewerb unter dem Titel “Celebrities”, darunter auch Toni Ballador, der Moderator der erfolgreichen Sendung “Uep! Com anam”, der mit seiner Partnerin, der Radiomoderatorin Marga Bonnín diesen Wettbewerb gewann. Der Erlös der Tombola-Lose (3.000 Euro) ging an die Stiftung Aproscom. Bei der Foodmesse wurden verschiedene Produkte wie Trüffel, Öle und Pralinen sowie Weine und Liköre präsentiert. Gesprächsrunden und Showcookings mit Marta Rosselló, Irene Gutierréz, Tomeu Martí oder Silvia Anglada bereicherten das Programm ebenso wie die Weinverkostungen von Daniel Arias oder die Tapas-Stände bestückt von Köchen der Protur-Hotels. Viele Videos und Fotos von dem Wochenende kann man auf Facebook unter “Protur Chef” anschauen. Weitere Infos: https://proturchef.com