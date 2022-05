Die Schwestern Laura und Maria Planells haben erst vor etwas über einem Monat die Bäckerei "Can Moranta" in Consell wiedereröffnet. Und sind direkt preisgekrönt: In Can Moranta gibt es das beste "Pa Moreno" Mallorcas. Das entschied eine Expertenjury am Sonntag bei der Fira de Maig in Campos.

Wettbewerb zum besten "Pa Moreno" Mallorcas: Sogar das Geräusch beim Brotschneiden wird bewertet Zum dritten Mal gab es während der Messe den Wettbewerb "Millor Pa Moreno de Mallorca" ("Bestes Pa Moreno Mallorcas"), an dem sich dieses Jahr insgesamt 20 Bäckereien beteiligten. Bewertet wurden Form, Farbe, Textur, Feuchtigkeit und Höhe des Brotes, sowie Geruch und Geschmack. Auch das Geräusch der Kruste beim Aufschneiden und die Haltbarkeit der Brote wurden bewertet. Abgesehen von der Auszeichnung, gewannen die jungen Bäckerinnen 500 Kilogramm Mehl. Der Wettbewerb soll Bäckereien unterstützen, die das mallorquinische Brot auf traditionelle Art backen. Das graue Bauernbrot besteht nur aus drei Zutaten: Mehl, Wasser und etwas Hefe. Weder Salz noch Zucker und auch keine weiteren Zutaten landen im Teig. Das Brot wird auf der Insel zum Essen gereicht, häufig mit Olivenöl beträufelt und mit Salz bestreut. Und es ist die Grundlage für das mit Tomate eingeriebene pa amb oli, dem Klassiker mit Käse, Schinken oder Wurst. Finalisten des Wettbewerbs zum besten "Pa Moreno" Mallorcas Finalisten des Wettbewerbs, der von der Initiative Pa d'aqui unterstützt wird, waren die Bäckereien "Can Pistola" in Lloseta, "Forn Què bo" in Sa Pobla, "Forn de Sa Plaça" in Consell und die Bäckerei im Carrefour in Coll d'en Rabassa (Palma). Die Bäckerei "Can Nadal" erhielt einen Sonderpreis zum besten "Pa Moreno" von Campos.