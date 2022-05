Die Abteilung für Wirtschaftsförderung und lokale Entwicklung des Inselrats von Mallorca hat einen Stand auf einer der wichtigsten Messen für Wein und Spirituosen weltweit gebucht, der Prowein in Düsseldorf vom 15. bis 17. Mai. Dadurch sollen die heimischen Weine gefördert werden. Fünf Kellereien dürfen bei dem mit der Handelskammer organisierten Stand ihre Weine vorstellen. Folgende Bodegas wurden dafür per Losverfahren aus den Verbänden DO Binissalem, DO Pla i Llevant und IGP Vi de Mallorca gewählt: Vi Rei, Son Prim, José L. Ferrer, Miquel Oliver und Castell Miquel. Es ist das erste Mal, dass der Inselrat auf einer Produktmesse vertreten ist.

Auf dem spanischen Festland wird nur wenig mallorquinischer Wein getrunken, daher setzt die Insel auf Eigenverbrauch und auf das Ausland. Im Jahr 2021 wurden von den Herkunftsbezeichnungen der Balearen insgesamt 47.754 Hektoliter verkauft, von denen fast 9.000 exportiert wurden. 56 Prozent dieser Exporte gingen nach Deutschland. Sonst verkaufen sich balearische Weine auch an die Schweiz, Zypern und Dänemark. Einige Bodegas haben sich eigene Stände gebucht Abgesehen vom Inselrat werden auch folgende Weinkellereien aus Mallorca an der Messe Prowein an eigenen Ständen vertreten sein: Oliver Moragues, Binigrau, Licors Moyà, Bodegas Bordoy, Es Fangar Vins, Can Axartell, Bodegas Miquel Gelabert, Santa Catarina, Binigual und Terra de Felanis sowie Vertreter der DOs und der IGP. Die ProWein zieht durchschnittlich 6.900 Aussteller aus 64 Ländern und 61.500 Besucher an. Es handelt sich um eine Messe für Fachleute aus den Bereichen Gastronomie, Einzelhandel, Vertrieb sowie Wein und Spirituosen. Sie hat seit 2019 nicht mehr stattgefunden, daher sind die Erwartungen an sie in diesem Jahr groß. /mwp