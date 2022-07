Normalerweise beginnt die Weinlese auf Mallorca etwa in der zweiten Augustwoche. Doch der Klimawandel und die damit einhergehenden hohen Temperaturen in diesem Sommer verschieben den Beginn der Ernte immer weiter nach vorne. Die Winzervereinigung Vi de la Terra de Mallorca spricht in einer Pressemitteilung von der frühesten Weinlese in der Geschichte der Insel.

Denn: "Die Trauben waren der Sonneneinstrahlung zu stark ausgesetzt, es bestand die Gefahr, dass die Reben austrocknen." Daher sei es für manche Bodegas bereits jetzt Ende Juli das Beste gewesen, mit der Ernte zu starten. Angst davor, dass die Pflanzen austrocknen So hat beispielsweise die Bodega Castell Miquel mit der Chardonnay-Lese begonnen. "Zum Glück hatten wir genug Wasser und konnten dafür sorgen, dass die Trauben nicht schon jetzt ausgetrocknet sind", sagt Gaspar Amengual, Önologe bei Castell Miquel. Somit gab es keine Bedenken dagegen, die Traubenernte jetzt schon zu beginnen. Auch das Weingut 7103 Petit Celler in Son Antem in der Gemeinde Alaró hat inzwischen mit der Weinlese angefangen. Genauso will die Bodega Caseta Vella bereits am Freitag (29.7.) mit der Weinlese beginnen. In allen Fällen heißt es von Seiten der Weingüter, dass die hohen Temperaturen der zurückliegenden Wochen dazu geführt haben, dass die Weinlese so früh beginnt. Während die einen schon starten, suchen andere Weingüter noch nach Arbeitern, die sie "unverzüglich" in die Reben schicken wollen.