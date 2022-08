Auf der eigenen Finca auf Mallorca eine Olivenplantage anlegen lassen – was für eine geniale Idee: Vielleicht haben auch Sie, wie viele Finca-Besitzer, ungenutzte Flächen auf Ihrem mallorquinischen Landsitz? Mit diesem Brachland können Sie Geld verdienen und ganz nebenbei zum Olivenölproduzenten werden. Olivenöle aus Mallorca finden reißenden Absatz, da die auf der Insel produzierten Olivenöle das „d’O – Oli de Mallorca“ Qualitätssiegel tragen. Die Abkürzung D.O. steht für „Denominación de Origen“ und ist das Kennzeichen für die geschützte Herkunft des Öls, in diesem Fall Mallorca. Wie Sie nicht nur selbst von dem gesunden Öl profitieren, sondern zum Produzenten werden und noch dazu zur Landschaftspflege beitragen, darauf hat sich das deutsche Unternehmen Olivenplantage Mallorca spezialisiert.

Alles aus einer Hand

Die Firma kümmert sich um alles: von der Beratung und Planung der Olivenplantage bis zum Anbau und der Pflege der Bäume über die Ernte. Auch für das Pressen der Oliven bis hin zur Abfüllung des Öls wird gesorgt, und dass Ihr eigenes Olivenöl das besagte Erzeugersiegel „Oli de Mallorca“ erhält. Bei der Pflege, sprich bei der Düngung und Insektizidbehandlung, kann der Kunde zwischen konventionell und Bio wählen. Die Firma garantiert eine professionelle Ölproduktion nach ISO Zertifizierung und Lebensmittelstandards – sowie einen reibungslosen Ablauf des gesamten Prozesses aus einer Hand.

Ihr Beitrag zu einer nachhaltigen Landschaftspflege

Bevor es los geht, erhält der Kunde eine unverbindliche Wirtschaftlichkeitsberechnung, die „Break-Even-Analyse“. Eine sinnvolle Bewirtschaftung beginnt bei 3.000 m2 Fläche. Die Gewinnzone liegt meistens zwischen fünf bis acht Jahren, mit moderaten Annahmen des Vermarktungspreises. Der nächste Schritt ist die Beratung bei der Sortenauswahl und der Coupage-Erstellung, das heißt, der Mischung der Olivensorten. Um das Gütesiegel „Oli de Mallorca“ zu erhalten, sind diese Oliven-Sorten zugelassen: Arbequina, Picual, Mallorquina bzw. Empeltre. Diese Sorten – und wenn gewünscht auch andere – baut die professionelle Agrarbaufirma für die Kunden auf deren Finca an. Dafür kümmert sich ein Expertenteam um das komplette Anlegen der Plantage: um die Bäume, um die Erde, um die Bagger, Traktoren und Werkzeuge für die Aushebung und alles, was dazu gehört.

Auch die fachmännische Pflege der Bäume wird übernommen. Hierfür wird ein Tröpfchen-Bewässerungssystems eingerichtet, das dazu beiträgt, dass diese Art der Landwirtschaft wassersparend und nachhaltig ist. Nach der Ernte werden die Oliven von der Firma in eine von Mallorcas ca. 30 Ölmühlen gebracht, entweder in eine Bio-Ölmühle oder in eine konventionelle Ölmühle, wo die Früchte in traditionellem Verfahren gesäubert, gepresst, abgefüllt und etikettiert werden.

Flüssiges Gold von der eigenen Mallorca-Finca

Schon halten Sie Ihr eigenes (Bio-)Olivenöls in der Hand, eines der angesagtesten Produkte im Mittelmeerraum, das sie gewinnträchtig vermarkten können. Das Öl aus der beliebten mediterranen Steinfrucht mutet wie flüssiges Gold an und ist tatsächlich goldwert für die Gesundheit. Es ist reich an Antioxidantien, beugt Herzkrankheiten und Entzündungen vor und schmeckt darüber hinaus noch köstlich, nicht nur zu Salaten, sondern auch zu Fisch, Gemüse, auf Brot und vielen weiteren Gerichten. Es erscheint, als hätte das Olivenöl die Sonne Mallorcas gespeichert. Tatsächlich unterstützen das warme Klima und die trockenen, kalkhaltigen Bodenbedingungen der Insel den Anbau von Olivenplantagen – beides ist optimal für den Anbau von Olivenplantagen.

Geld verdienen und Geld sparen

Mit der Nutzung von Brachland durch den Anbau von Olivenbäumen können Sie nicht nur Geld verdienen, sondern auch noch sparen: Die eigene Olivenplantage ist meist wesentlich günstiger als eine aufwendige Gartengestaltung großer Flächen. Gleichzeitig fördern Sie den Landschaftsschutz, und die landestypischen Bäume tragen zur Wertsteigerung Ihrer Finca bei. Die Firma Olivenplantage Mallorca hat auch eine große Auswahl an alten Olivenbäumen, und ein prächtiger alter Olivenbaum ist ein Schmuckstück für jeden Hauseingang oder Vorplatz.

Sollten Sie das passende Land noch nicht besitzen, so berät die Firma Sie gerne beim Erwerb oder der Pacht für Ihre eigene Olivenplantage auf Mallorca. Profitieren Sie von dem Know-how, der Zuverlässigkeit und der guten Vernetzung des erfahrenen Teams von Olivenplantage Mallorca. Alles, was Sie dazu beitragen müssen, ist der Platz und das Budget. Ob Sie den Genuss Ihres Olivenöls dann nur für sich nutzen, verschenken oder verkaufen bleibt Ihnen überlassen.

Infos unter:

Olivenplantage-Mallorca.com

Telefon/WhatsApp: +34-686 14 82 89