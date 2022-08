Es gibt feine Küche, leckere Weine, ein fantastisches Ambiente mit einer Dachterrasse inklusive unglaublichem Panoramablick über die ganze Bucht, die Atmosphäre ist wunderbar – doch das, was für Besucher vielleicht den Ausschlag geben könnte, ist etwas ganz anderes: Haben Sie schon einmal versucht, in Port de Sóller einen Parkplatz zu bekommen? Speziell im Sommer, wenn gefühlt die halbe Insel den zauberhaften Hafen besuchen will, ist das fast ein Ding der Unmöglichkeit. Nun der Tipp: Wenn Sie das Suculenta besuchen, dann können Sie bequem und kostenfrei direkt am Lokal parken.

Wobei sich natürlich auch ohne diese Parklösung ein Besuch lohnt. Das Lokal liegt auf einer Mole an der Marina Tramontana und ist umgeben von Booten und Meer. Auf zwei Ebenen lässt sich im rundum verglasten und zu öffnenden, modern gestalteten Inneren, auf den Terrassen oder auf der Dachterrasse trefflich schmausen. Eröffnet im April 2021 von einer dreiköpfigen Eigentümergemeinschaft, wechselten nach einigen Anfangsproblemen in diesem Jahr Teile des Servicepersonals und der Chefkoch. Nun entspricht die Qualität des Lokals der außergewöhnlichen Optik, und man kann es uneingeschränkt empfehlen.

Verantwortlich für die Kulinarik ist nunmehr Guillem Moyà, den Feinschmecker von seinen früheren Stationen Ca’s Xorc oder M by Moyà kennen könnten. Zuvor arbeitete er unter anderem für Benet Vicens (Bens d’Avall) oder Cristian Rullán (Hotel Son Net). Der aus Sóller stammende Mallorquiner mit französischen Vorfahren ist auch in seinem Metier sehr Frankreich-affin. Das macht sich nicht so sehr an den Gerichten bemerkbar – es stehen kein Boeuf Bourguignon oder Coq au Vin auf der Karte –, sondern an den verwendeten Kochtechniken, an der Art der Saucen und an einigen Kombinationen, die très française sind. Ein Beispiel ist etwa die Pastete im Teigmantel mit iberischem Schweine- und Entenfleisch, Entenleber, Portweingelee und Feigenmousse. Aber es gibt auch einen absoluten Klassiker, den man sich nicht entgehen lassen sollte: das feine Rinderfilet Rossini mit Gänseleber, wunderbar intensiver Sauce und darüber gehobelten Trüffeln.

Ein weiteres Highlight ist die Kirsch-Gazpacho mit Hummer, Frischkäse, Kirschtomaten und Pinienkernen. Käsefans schwärmen vom erfrischenden Sommergericht Burrata mit Mahón-Käse-Eis und Trockentomaten-Pesto, und auch die Jakobsmuscheln mit Ibérico-Schinken, Pilzen und Selleriepüree sind eine wunderbare Kombination. Aber bewahren Sie sich noch etwas Platz im Magen für die knusprige Cannelloni, gefüllt mit Praliné-Schokolade, dazu Vanilleeis und Haselnüsse (Vorspeisen 12–22 Euro, Hauptspeisen 20–30 Euro, Desserts 9 Euro).

Wie praktisch alle seine Kollegen versichert auch Moyà, mit möglichst vielen regionalen Produkten kochen zu wollen. „Und natürlich sind bei dieser Lage am Wasser auch Fische und Meeresfrüchte aus mallorquinischen Gewässern wie die rote Sóller-Garnele für uns sehr wichtig“, sagt er.

Weiteres Lokal in Pollença

Das Publikum im Suculenta ist erfreulicherweise gut gemischt: „Man könnte denken, wir hätten – auch aufgrund unserer Preise – eher ein ausländisches Publikum, aber es sind etwa 40 Prozent einheimische Gäste“, sagt Moyà, der sich drei Tage in der Woche vor Ort ums Suculenta kümmert und drei Tage in seinem eigenen Lokal, dem Dos Kanallas in Port de Pollença nach dem Rechten sieht. „Dort habe ich einen Partner, Miguel Morro, und hier im Suculenta ist bei meiner Abwesenheit das Lokal bei meinem Küchenchef Lucas Carrusca in guten Händen.“

Das Dos Kanallas ist eher lässig und informell, somit auch günstiger und bietet eine gänzlich andere Karte. „Hier im Suculenta nutzen wir die besten Produkte, die der Markt bietet, im Dos Kanallas ist der Wareneinsatz ein wenig günstiger, wir haben viele Gerichte zum Teilen, aber es schmeckt auch super lecker“, macht Guillem Moyà Werbung für sein eigenes Lokal.

Zweimal im Hafen

Suculenta, geöffnet täglich 13–15.30 Uhr, 19–22.30 Uhr, Marina Tramontana, C/. de la Marina, 62, Port de Sóller, 971-71 79 84, suculentaportdesoller.com

Dos Kanallas, geöffnet Di.–Sa. 19–23 Uhr, C/. Tramuntana, 1 Port de Pollença, 871-74 26 72, Facebook: Dos Kanallas Port de Pollença